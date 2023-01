YPF y Pampa Energía inauguraron el ciclo combinado de la Central Térmica Ensenada Barragán

Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

"La utopía que se viene es la utopía de la igualdad" afirmó Alberto Fernández VER VIDEO

Alberto Fernández destacó que la producción de gas "se multiplicó por tres en Vaca Muerta y otro tanto pasó con YPF" a partir de la política energética que está instrumentando el Gobierno pic.twitter.com/PHgSDGBvAS — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 30, 2023

La ampliación de la central térmica Ensenada-Barragán inaugurada este lunes en un acto encabezado por el presidenterequirió una inversión de más de US$ 250 millones por parte de las empresas YPF y Pampa Energía para la puesta en marcha del ciclo combinado de generación que elevará a 847 MW la potencia instalada de la planta.De esta forma, la central térmica Ensenada-Barragán,La ampliación fue inaugurada este lunes durante una ceremonia encabezada por el Presidente, junto a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y directivos de ambas empresas.“Esta obra. En 2019, cuando adquirimos esta central con YPF, dijimos que íbamos a poner en marcha el ciclo combinado que estaba paralizado, luego de haber sido iniciado en 2011, y hoy inauguramos esta obra que va a incrementar en un 50% la capacidad de generación de esta planta, sin gastar una molécula más de gas o de combustibles líquidos", dijo, presidente de Pampa Energía, al hablar en el evento.En el mismo sentido,, presidente de YPF, sostuvo que “estas inversiones en infraestructura energética, como las que estamos haciendo en otras partes del país, nos permiten generar la energía confiable y eficiente que el país necesita. En este caso, con menos gas vamos a generar más energía eléctrica en una zona de alto consumo industrial y residencial”.A su turno, la secretaria de Energía,, subrayó que "la central térmica que inauguramos hoy se encuentra entre las cuatro centrales más grandes y eficientes del país"."Esta planta nos brindará una. Y cuando me refiero a energía limpia digo que incorporamos más potencia sin más emisiones. De hecho vamos a producir más energía sin necesitar más combustible", completó la funcionaria.Royon subrayó que la planta contará de aquí en más con una capacidad de generación de energía eléctrica equivalente al consumo promedio de 1,5 millones de hogares, con los 280 megawatios que se suman a los 567 MW que ya generaba con anterioridad la planta ubicada en el partido bonaerense de Ensenada.En cuanto a las perspectivas en materia energética para este año, Royon adelantó que“El Gobierno sigue trabajando para conseguir financiamiento para terminar el Plan Transportar, mientras avanzamos en dar vuelta la página en materia energética, con reglas claras y previsibles porque queremos poner nuestro gas en el mundo", subrayó la funcionaria.La Central Térmica Ensenada Barragán fue adquirida por Pampa e YPF en 2019 y a ese momento la operación era de ciclo simple. El ciclo combinado que se había iniciado en el año 2011, estaba paralizado al momento de la adquisición.La ampliación de la planta se centró en la puesta en marcha del ciclo combinado que suma 280 MW a los 567 MW con los que contaba la central, y que tiene la gran ventaja de generar mayor cantidad de electricidad sin consumir más combustible, ya que la turbina de vapor es alimentada por los gases que emanan las turbinas de gas existentes, explicaron desde la empresa.González, el presidente de YPF, remarcó que la petrolera de bandera "financió en 36 meses esta obra con una inversión de US$ 150 millones" y tras recordar la desinversión que tuvo la empresa durante la administración anterior, enfatizó que "todos los meses estamos batiendo un nuevo récord de producción".Por su parte, Mindlin dijo que"Cuando adquirimos esta central con YPF, dijimos que íbamos a poner en marcha el ciclo combinado que estaba paralizado, luego de haber sido iniciado en 2011, y hoy inauguramos esta obra que va a incrementar en un 50% la capacidad de generación de esta planta, sin gastar una molécula más de gas o de combustibles líquidos", subrayó.Agregó que esta "mejora de eficiencia permitirá un menor consumo de 1.8 millones de metros cúbicos diarios de gas que equivalen a un ahorro anual de aproximadamente 350 millones de dólares. A partir de hoy será una de las centrales más eficientes y amigables con el medio ambiente del país”.Mindlin adelantó además, que Pampa Energía "en pocas semanas vamos a estar inaugurando el cuarto parque eólico y ya planificamos el quinto en la zona de Bahía Blanca".