Rechazaron la libertad condicional a dos expolicías condenados por el Caso Melmann

Los hechos

Dos expolicías condenados a reclusión perpetua por el crimen de, la adolescente de 15 años asesinada en febrero de 2001 en la localidad balnearia de Miramar,luego de que la justicia de Mar del Pata rechazara beneficiarlos con la libertad condicional, informaron este lunes fuentes judiciales.La decisión de la Cámara fue por mayoría dado que el juezvotó por otorgarle el beneficio a los condenados,(61) y(53), mientras que sus colegas Adrián Angulo y Marcelo Madina coincidieron en rechazar el pedido de la defensa.Si bien Viñas tuvo en cuenta los requisitos temporales y conductuales, el juez Angulo explicó que estos "son necesarios" pero "no los únicos" que deben analizarse, con lo que coincidió Madina.En la resolución de 22 páginas a la que accedió Télam, Angulo aclaró que la "sugerencia de viabilidad" del departamento técnico criminológico del Servicio Penitenciario Bonaerense "no es vinculante" para los magistrados y que, a su vez, los mismos informes "advierten sobre las reservas existentes en los informes psicológicos de ambos penados, sugiriendo incluso la realización de tratamiento psicológico para los dos".De esta manera quedó firme el fallo del 22 de diciembre de 2022 del juez de Ejecución Penal 1 de Mar del Plata,, quien había rechazado otorgar la libertad condicional de Anselmini y Echenique.En su momento, este juez consideró "correctamente, en función de las reservas que contienen los informes psicológicos de los penados que el tratamiento penitenciario no ha logrado aún el objetivo de que éstos adquieran esa capacidad de comprensión y respeto por la ley", recordó Angulo en su voto.que el viernes 20 de enero pasado, cuando se celebró la audiencia en la Cámara con todas las partes del proceso, para pedir para que no beneficien a los condenados. De todos modos, Nahuel Melmann, hermano de Natalia, dijo este lunes por la tarde a Télam que estiman que la defensa de los expolicías apelará la resolución ante instancias superiores como el Tribunal de Casación bonaerense."Ahora la familia estamos organizando el homenaje del sábado próximo en Miramar, dado que se cumplen veintidós años del crimen", explicó Nahuel.En tanto, a través de la red social Facebook, los Melmann emitieron este lunes a la tarde un comunicado en el que remarcaron que los expolicías "seguirán por ahora presos, condición y lugar de donde nunca deberían salir".Por su parte, la defensora Perello insistió en diálogo con Télam que "los informes del penal consideran viable la libertad condicional".Además de Echenique y Anselmini también fue condenado a prisión perpetua como coautor del femicidio otro policía, Ricardo Suárez (58), y a los tres les atribuyeron los delitos de "rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa".El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2001, cuando Natalia fue obligada a subir a una camioneta de la Policía bonaerense y llevada a una casa ubicada en el extremo sur de la ciudad de Miramar.En esa vivienda, fue torturada, abusada sexualmente y estrangulada con el cordón de una de sus zapatillas.Los tres policías trasladaron luego el cuerpo al vivero Florentino Ameghino, donde lo ocultaron con un montículo de hojas, pero fue hallado cuatro días más tarde durante uno de los tantos rastrillajes que se realizaron por esa zona.El crimen provocó la reacción de la comunidad local, que encabezó junto a los familiares y allegados de la adolescente múltiples marchas para pedir por el esclarecimiento del caso y produjo incluso un impacto político: el entonces presidente, Fernando De la Rúa, se reunió pocos días después con los padres de la víctima en Miramar.En septiembre de 2002, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata condenó a Echenique, Anselmini y Suárez a prisión perpetua y a 25 años de cárcel al exconvicto Gustavo "Gallo" Fernández, por su participación en el secuestro, aunque la pena fue reducida luego a 10 años de prisión.En tanto que en junio de 2018 se celebró un nuevo juicio a un cuarto policía, Ricardo Panadero (63), imputado como coautor de "privación ilegítima de la libertad por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por el concurso de dos o más personas, y homicidio doblemente agravado por haberse cometido para lograr la impunidad de los coautores de un delito anterior".Panadero fue absuelto en ese proceso porque los jueces consideraron que no pudo acreditarse la acusación, pero el fallo fue apelado por la fiscalía y por el abogado de la familia de Natalia.El 13 de noviembre de 2019, la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló esa absolución y ordenó la realización de un nuevo proceso, que está previsto que se designe una nueva fecha para este 2023.