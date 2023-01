Closs acusó a Larreta de tener una visión "centralista" que "demoniza" a las provincias

Closs le respondió a Larreta sobre el narcotráfico en la Triple Frontera.

El senador misionero acusó al Jefe de Gobierno de "centralista".

La Triple Frontera

El senador nacional por Misiones del Frente de Todos Maurice Closs advirtió este lunes que, por la demonización" de otros distritos, con un "discurso que prende en las grandes ciudades y que es muy dañino" para el resto del país.Closs, exgobernador de Misiones, salió de este modo al cruce del alcalde porteño, quien en una reciente visita a esa provincia y acompañado por otros miembros de Juntos por el CambioEn respuesta, el senador nacional consideró queporque "nada más y nada menos que demoniza un lugar que es el principal destino turístico nacional e internacional de la Argentina", reprochó.En declaraciones a Radio Nacional, Closs insistió en sus críticas en el jefe de gobierno porteño, a quien culpó de manejarse con "una actitud muy artera" en sus frecuentes visitas a las provincias como parte de su agenda de campaña."Adonde va, (Larreta) le dice a la gente lo que quiere escuchar pero después, cuando vuelve (a la Ciudad de Buenos Aires), expresa en redes sociales lo que verdaderamente es, mirando el voto de lo que a él le interesa, que es el voto de los grandes centros urbanos", cuestionó el senador y exgobernador misionero.Para Closs, los dichos del dirigente de Juntos por el Cambio constituyen, a lo que se suma que "a la hora en que tiene que gobernar, lo hace con esa visión centralista", puntualizó.Al aludir a las pretensiones presidenciales de Larreta, Closs remarcó que "cualquier persona que gobierne la ciudad de Buenos Aires, y esto es un dato objetivo, luego va a tener dificultades para gobernar un país grande como el nuestro, porque administra básicamente un territorio muy pequeño, en las antípodas de lo que es la Argentina grande del algarrobo y el ombú, de la Patagonia y el Norte Argentino".En ese sentido, resaltó quePero ese presupuesto, siguió Closs, "no es el fruto de lo que se produce en la Ciudad, sino que recibe el tributo que muchas empresas, incluso públicas, producen a lo largo y a lo ancho del país, pero que terminan pagando en la Capital Federal, ya sea por las transacciones o por los hechos imponibles que se registran en ese distrito", detalló.Para el senador, la CABA es "una ciudad rica, territorialmente muy limitada, donde todo el mundo tributa ahí", y eso explica por qué a quien la gobierna "le parece que todo es fácil", pero advirtió que "cuando hay que gobernar el país profundo, y cuando desde la caja nacional hay que atender las necesidades de un país profundo, obviamente no tiene idea de por dónde empezar".Al rechazar las expresiones del jefe de gobierno porteño sobre la situación en la Triple Frontera,, y luego acotó que el fenómeno del mayor contrabando se produce a través del territorio porteño."¿Hay contrabando? Chocolate por la noticia", ironizó en ese sentido, y añadió que "el contrabando más grande es sin duda el que sale del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, vía de la subfacturación de productos para que las divisas queden afuera".En ese sentido, el senador manifestó que"En Iguazú, justamente, lo que se busca es que los controles para que el tráfico entre las ciudades fronterizas fluya sean menores; para que, por ejemplo, el brasilero pueda venir a comer un asado en un restaurante y cruzar rápidamente el puente", agregó.Y señaló que si se cruza a Brasil o a Paraguay no hay controles porque "hay un tráfico vecinal fronterizo" y "así lo dice el tratado del Mercosur", mientras que "el único país que tiene una barrera de ingreso con colas es la Argentina".Larreta, concluyó Closs, "lo que hace con sus declaraciones es patear la pelota afuera, porque no tiene mucho de decir de una provincia que está creciendo, que tiene una economía y unas finanzas ordenadas, pese a la baja coparticipación que tenemos".Finalmente, el senador por Misiones consideró que Larreta, para posicionarse electoralmente, "tira estos tiros por elevación, pero con grandes títulos".