A dos meses de iniciado, aun no logran extinguir un incendio forestal en Tierra del Fuego

El incendio forestal en la zona central de la provincia de Tierra del Fuego cumple este lunes dos meses desde su inicio el 30 de noviembre de 2022 y aunque continúa “circunscripto” todavía no logran extinguirlo, y las tareas de combate del fuego siguen demandando un intenso despliegue de máquinas y brigadistas.Las llamas ya afectaron más de 10 mil hectáreas de la reserva natural Corazón de la Isla, situada a unos 40 kilómetros al oeste del municipio de Tolhuin, en el centro de la isla fueguina.El fuego que comenzó cerca de un refugio turístico, presumiblemente debido a un fogón mal apagado por pescadores, se extendió rápidamente por una zona boscosa, amenazando las instalaciones de estancias cercanas y de un asentamiento de viviendas, si bien nunca llegó a quemarlas ni se registraron personas heridas.“El viento provocó caída de árboles que avivaron llamas y generaron que rápidamente algunas de ellas tomaran las copas de otros árboles, dentro de un sector interno que aún no había sido afectado por el incendio, ocasionando así más fuego y una columna de humo”, explicó un comunicado oficial difundido por el gobierno fueguino la semana pasada.En ese momento, las autoridades aclararon que “la reactivación de los sectores es una situación prevista en este tipo de incendios en caso de que las condiciones se modifiquen y favorezcan a su propagación”.En tanto,, si bien el estado “puede volver a activo si las condiciones se modifican y favorecen la propagación”.El comunicado señaló que continúan las actividades de “sofoco y enfriamiento” en uno de los sectores, tareas de “extinción” en la Isla Guanaco (próxima a la costa del Lago Yehuin) y de apagado de focos secundarios en otros lugares.Para esta jornada está previsto el traslado de personal con “autobombas y cisternas”, además del uso de un helicóptero para llevar a brigadistas a un sector donde se presentó “un punto caliente con presencia de columna de humo”.Desde que la provincia solicitó la ayuda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, unos 100 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) enviados desde distintas partes del país trabajaron en el lugar hasta su repliegue cuando el fuego pudo circunscribirse.Desde entonces las tareas quedaron a cargo de equipos de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios de Tolhuin, guardaparques provinciales, la brigada del Parque Nacional Tierra del Fuego y miembros de Defensa Civil Tolhuin y la Armada Argentina.Además, la provincia ya destinó unos $230 millones en la contratación de dos aviones hidrantes y un helicóptero que sobrevuelan la zona arrojando agua cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, utilizando como base un aeródromo de Tolhuin.Una ley de emergencia ambiental por incendios forestales sancionada por la legislatura fueguina el 7 de diciembre, y que rige hasta el 30 de junio de 2023, determinó la prohibición total de encendido de fuego en zonas agrestes.A su vez, el juez de Competencia Ampliada de Tolhuin, José Pellegrino, fue confirmado al frente de la causa judicial que investiga el origen del incendio en Corazón de la isla, aunque todavía no se conoce que haya llamado a declarar a testigos o posibles imputados.Los investigadores tienen en su poder audios telefónicos de estancieros de la zona que podrían servir para identificar a los responsables del inicio del fuego, adelantaron fuentes judiciales.Según expertos, la reserva natural posee “un valor escénico indiscutible” ya que “protege sectores de bosque, turbales y una pequeña porción ecotono, además de resguardar un complejo sistema de aguas comprendido por los lagos Chepelmut, Yehuin y Yakush que están interconectados, y por una porción argentina del lago Deseado”.En el lugar hay una gran reserva de guanacos y allí habita el zorro colorado fueguino, único cánido nativo, actualmente escaso y con riesgo de desaparecer de Tierra del Fuego, además de una variada cantidad de especies de aves, mientras que entre la flora se destacan los bosques de lengas, ñires y guindos.