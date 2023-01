Más de 124 mil personas pidieron "condenar" a los responsables del crimen de Lucio

Familiares y amigos piden justicia por Lucio. Foto: Julián Varela

Más de 124 mil personas adhirieron a una petición en la plataforma online Change.org, por cuyo crimen están siendo juzgadas su madre y su pareja y el próximo jueves se conocerá el veredicto.El petitorio ( Change.org/JusticiaPorLucio ), que durante las últimas horas alcanzó las 124 mil firmas,, en el cual pidió al Ministerio Público Fiscal de La Pampa que “se juzgue a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre, y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada”.“El crimen de Lucio Dupuy se podría haber evitado si se hubieran escuchado las voces de los familiares, de los amigos, vecinos reclamando ayuda. Hubo denuncias, hubo internaciones, hubo intervención de la Defensoría del Niño. En 2 meses, lo internaron 5 veces en hospitales zonales por lesiones y nadie actuó”, opinó la creadora de la petición, quien se describió como “médica, madre y abuela”.A su vez,“Nadie fue capaz de hacer lo correcto, que no era nada extraordinario: sólo escuchar y actuar en consecuencia para evitar la aberración que cometieron después. Es necesario que se haga Justicia por este niño. Siento impotencia y tristeza por todo lo que fue sometido durante tanto tiempo sin ser escuchado”,Por último,“La cadena burocrática de responsabilidades es interminable; y todos se echan la culpa y se la pasan de uno a otro: que se encuentre a los culpables y sean juzgados. Hacer silencio es ser cómplice. ¡Justicia por Lucio! Juzguen a todos los cómplices de este brutal asesinato. Salvemos a todos los niños”., cuando el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa determine la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y de su pareja, Abigail Páez; ambas acusadas y detenidas por el asesinato.La jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora encabezarán a las 12 de ese día la audiencia de cesura, en la que resolverán si las acusadas son "culpables" o "no culpables" del delito de "homicidio calificado y abuso sexual ultrajante"., aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua.Por su parte,En tanto,Por otro lado,, al tiempo que pidió el juicio político para la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien le dio la tenencia del niño a su madre.A raíz del caso de Lucio, a fines de noviembre pasado, un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.Y el 26 pasado, mediante la publicación en el Boletín Oficial,