Messi y el histórico festejo por el Mundial: "Fue una locura ver la felicidad de la gente"

Foto: Osvaldo Fantón.

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino, repasó este lunes lo que fue el histórico y multitudinario festejo por el título Mundial de Qatar 2022 y consideró como una "locura ver la felicidad de la gente" que salió a la calle."Fue una locura ver la felicidad de la gente. Chicos, grandes, gente de todas las edades con una felicidad inexplicable. Se veía en las caras, que eran todas iguales", destacó Messi en la primera entrevista que brindó como campeón del mundo."Gracias a Dios no pasó nada. Los puentes estaban a reventar, muchos estaban colgados y algunos se quisieron tirar. Pero la gente entendió que era imposible llegar", explicó el rosarino en diálogo con la radio Urbana Play.Messi a"Llegamos al predio, dormí una o dos horas y cuando prendí la tele ya había gente en el Obelisco a las seis de la mañana. No sabíamos que íbamos a hacer pero se sabía que era una locura y que no íbamos a poder avanzar", contó.El micro descapotable salió igual desde el predio de Ezeiza y no llegó hasta el centro porteño pero durante varias horas, el plantel sintió el calor de la gente y del verano."Arriba del micro no lo sentíamos pero cuando volvió estaba todo rojo, mal dormido e insolado. Estuve dos días afiebrado", reveló el 10 que después pasó unos días de vacaciones en familia en su Rosario natal."Hoy veo los videos y me emociono", admitió el ganador de siete Balones de Oro sobre las reacciones de la gente después del penal convertido por Gonzalo "Cachete" Montiel.Para Messi, la alegría por la tercera estrella también opacó los tradicionales festejos por las fiestas de fin de año."Las fiestas del 24 y el 31 de diciembre quedaron a un segundo plano. La gente estaba hecha con lo que pasó en el Mundial. A nosotros eso nos llegó y lo sentimos de esa manera porque recibimos muchísimas muestras de cariño. Es una alegría que quedará para toda la vida", aseguró.