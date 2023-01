Johnson dijo que Putin lo amenazó con lanzar un misil sobre el Reino Unido

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: AFP

Boris Johnson, exprimer ministro británico. Foto: AFP

El exprimer ministro británico Boris Johnson aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, lo amenazó con lanzar un misil al Reino Unido,Esto fue mencionado por Johnson en un documental de tres capítulos, emitido en la noche del domingo por la emisora británica BBC Two, que analizó el conflicto en Ucrania.Según el expremier,Johnson había advertido que habría sanciones occidentales más duras si Rusia invadía, y que aumentaría el apoyo a la OTAN, aunque Ucrania no estuviera cerca de convertirse en miembro.Explicó a Vladimir Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN en un futuro cercano, c"En un momento dado me amenazó y me dijo:: "No hubo amenazas de misiles. O bien se trata de una mentira deliberada -por lo que hay que preguntar a Johnson por qué decidió decirlo así- o bien fue una mentira inconsciente y, de hecho, no entendió de qué le estaba hablando Putin".En respuesta a esto,, y sugirió que podría haber habido un malentendido.El presidente Putin había advertido previamente que la respuesta de Rusia sería inmediata si se intenta interferir en su territorio.En su momento,Esta reunión resultó en una "demostración de intimidación" según Wallace, que explicó que era una forma de transmitir el mensaje de que Rusia era "poderosa".