Salomón Rondón fue presentado al plantel como el cuarto refuerzo de River

El delantero venezolano Salomón Rondón fue presentado este lunes a la mañana ante el plantel de River Plate como el cuarto refuerzo del equipo en su primera práctica con el conjunto que conduce Martín Demichelis.Rondón, que arribó al país el domingo a la mañana y en estas horas va a firmar su contrato por tres temporadas, ya se hizo la revisión médica en España e iniciará un trabajo de puesta a punto desde lo físico.Rondón llegó a la Argentina luego de quedar libre de Everton, donde durante el 2022 participó de apenas 19 partidos, sin anotar goles. No juega de manera oficial desde el 15 de noviembre del año pasado con su selección ante Panamá.Mientras que en la Premier su último partido se registró el 15 de octubre ante el Tottenham con sólo 9 minutos en el campo de juego para cerrar un año con 6 partidos de titular completando los 90 minutos sólo tres partidos.Al tiempo que su último gol en Inglaterra lo anotó en diciembre del 2021 ante el Crystal Palace en una derrota por 3-1 para sumar una cosecha de sólo 3 goles en los 31 partidos que jugó para el Everton.El delantero sumó minutos en la selección nacional en 4 partidos por eliminatorias con 3 goles y en 6 amistosos de fecha FIFA con 4 tantos, que lo afirmaron como el goleador histórico de su selección con 39 goles en 93 encuentros.Demichelis, que en la conferencia de prensa previa a su debut oficial dijo que River había realizado el mejor mercado de pases del fútbol argentino, sumó como refuerzos a Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Enzo Díaz y el propio Rondón.De este modo, el cuarto refuerzo se incorporó a los entrenamientos del equipo que trabaja de cara al partido de la segunda fecha ante Belgrano en Córdoba, el sábado próximo, tras el debut con victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero.El plantel se entrenó este lunes por la mañana con tareas regenerativas para los que sumaron más minutos el fin de semana ante el equipo santiagueño y el resto fue exigido con trabajos físicos en el campo.Por su parte, si bien no le dieron el alta médica a Agustín Palavecino por la lesión muscular que le impidió jugar en los amistosos de la pretemporada en Miami, se estima que en un par de días el volante trabajará a la par del resto.También tuvo una buena evolución y entrenó con exigencias el zaguero David Martínez, quien sufrió una tendinitis en la rodilla izquierda en el arranque de la pretemporada y aún no pudo trabajar con pelota.En tanto siguen con tareas diferenciadas a la espera del alta médica, que será en una semana, Nicolás de la Cruz y Paulo Díaz, quienes atravesaron artroscopias de rodilla en diciembre pasado.Quien sigue con tareas kinésicas el delantero Matías Suárez, quien luego de jugar el amistoso ante Unión la Calera en diciembre pasado, en San Luis, sufrió una sinovitis en la rodilla derecha que le quita la posibilidad de trabajar con normalidad.El plantel "millonario" volverá al trabajo el martes en el predio de Ezeiza, en horario matutino, en donde se entrenará toda la semana. Hacia el mediodía habrá una rueda de prensa con un jugador del plantel.