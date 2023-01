"Chiquito" Romero agradeció a Boca tras "meses difíciles, de mucha espera" por su debut

Sergio Romero. / Foto: Prensa Boca.

"Román es un amigo y estoy recontra agradecido por la oportunidad de jugar en este club"



✍️ Chiquito Romero pic.twitter.com/SDdQKg243T — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 30, 2023

#ESPNFútbol1 | #ESPNenStarPlus



CHIQUITO ROMERO DEBUTÓ EN EL ARCO DE BOCA



El arquero volvió a jugar luego de un largo parate y así le contó a @MonroigDiego cómo vivió jugar en La Bombonera.



Mirá Fútbol 1, en vivo, por --> https://t.co/mtDQODUAZr pic.twitter.com/GpprPNMl7L — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) January 30, 2023

"Chiquito"segundoque se produjo este domingo ante Atlético Tucumán luego de "meses difíciles, de mucha espera".El exfutbolista del seleccionado argentino firmó contrato en agosto pasado cuando la continuidad de Agustín Rossi perfilaba complicada de asegurar, peroEl arquero, de 35 años, cometió un error de salida en el primer tiempo, reparado en la línea de gol por el peruano Luis Advíncula; le tapó el 1-0 a Marcelo Estigarribia en el segundo y evidenció una molestia en una pierna cerca del final del partido."Me acalambré. Mucho tiempo sin jugar, fueron 10 meses sin estar adentro de una cancha. La tensión, las ganas y todo hacen que sucedan estas cosas, pero estamos bien gracias a Dios", declaró tras el partido en diálogo con ESPN."Chiquito" Romero no jugaba desde el 6 de marzo de 2022 en un partido de Venezia, su anterior club, ante Sassuolo por la Serie A de Italia y volvió al fútbol argentino tras más de 15 años de su última presentación, el 17 de junio de 2007, en una victoria de Racing Club ante Godoy Cruz de Mendoza.Al término del triunfo 1-0 ante Atlético Tucumán, el arquero se mostró agradecido: "Román, más allá de ser el presidente o vicepresidente, para mí es un amigo. Lo conozco hace muchos años y que me haya dado la oportunidad de jugar en este club, le estoy recontra agradecido a él y a toda la gente de Boca"."Fueron meses difíciles, de mucha espera, de tratar de jugar un fin de semana y que no se pueda o de que se acerque el partido y que por equis motivo no se pueda jugar. Pero bueno, contento por el debut, por el arco en cero. La defensa hizo un buen trabajo y eso es lo importante", concluyó.