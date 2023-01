Diputados convocó a especialistas para debatir la moratoria previsional

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008 inclusive.

La comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados convocó para este miércoles a una reunión informativa para analizar el "Plan de pago de deuda previsional", con la presencia de invitados y especialistas en el tema.La reunión de la comisión que conduce Marisa Uceda se llevará a cabo desde las 11 en la sala 2 del segundo piso del Anexo A.La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, establece un plan de pago de deuda previsional, que permitiría a unas 800.000 personas, que no cuentan con aportes suficientes, poder acceder a la jubilación.El tema estaba en el temario de la última sesión convocada en la Cámara de Diputados, que se frustró por falta de quórum., con lo cual la intención del oficialismo es escuchar a diferentes especialistas previo al tratamiento en el recinto de sesiones., con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.Asimismo, la iniciativaellos mismos los períodos faltantes.Según un informe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), cerca de 800 mil residentes en todo el país no podrán acceder a su jubilación en 2023 en caso de que no se sancione la Ley de Pago de Deuda Previsional.De acuerdo a un informe que realizó la Anses, las 800 mil personas que se verían perjudicadas se distribuirían en las siguientes provincias: 268 mil en Buenos Aires; 91 mil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 54 mil en Córdoba; 48 mil en Santa Fe; 29 mil en Mendoza; 23 mil en Tucumán; 22 mil en Misiones; 22 mil en Chaco; 21 mil en Salta y 21 mil en Corrientes.Además, la falta de la ley afectará a 17 mil personas en Entre Ríos; 17 mil en Formosa; 15 mil en Santiago del Estero; 10 mil en Jujuy; 10 mil en San Juan; 10 mil en Chubut; 10 mil en Neuquén; 10 mil en Río Negro; 9 mil en Santa Cruz; 8 mil en San Luis; 4 mil en La Pampa; 4 mil en La Rioja; 4 mil en Catamarca y 2 mil en Tierra del Fuego.