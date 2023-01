Boluarte dijo que si el Congreso no adelanta elecciones, irá por una reforma constitucional

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, emplazó la noche de este domingo al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones generales para octubre de este año como una manera de revertir la crisis que vive el país, y adelantó que, si el parlamento no accede a su exigencia, impulsará reformas constitucionales para alcanzar ese objetivo."Señoras y señores congresistas tienen que entender su responsabilidad histórica, el día de mañana tienen la oportunidad de ganarse la confianza del país atendiendo esta demanda tan esperada por el pueblo peruano", dijo Boluarte en un mensaje a la Nación."Voten por el Perú, a favor del país, adelantando las elecciones al 2023 y digamos al Perú entero con la más alta responsabilidad que nos vamos todos", apuntó.a elecciones anticipadas (como ocurrió en la primera votación, que se hizo el sábado último a la madrugada), Boluarte dijo que, con primera vuelta en octubre de este año y segunda en diciembre, recogió la agencia de noticias AFP.También planteará un proyecto de ley para que el próximo parlamento elegido delegue facultades a la comisión de Constitución sobre la reforma total de la carta fundamental de 1993, cuando el poder era ejercido por el presidente Alberto Fujimori, hoy encarcelado por delitos de corrupción y represión a protestas ciudadanas.Boluarte se dirigió al país a pocas horas de que el Congreso debata el pedido para reconsiderar el rechazo decidido el sábado del adelanto de elecciones a octubre de este año, por una mayoría de 65 votos contra 45.Además,luego de que se registraran los episodios más violentos hasta ahora en la capital peruana, donde murió un manifestante por el impacto de objeto pesado en la cabeza, indicó el parte médico.Con esta nueva víctima subió a 48 el balance de muertos en las manifestaciones desde que empezaron las protestas en diciembre, incluido un policía. Además, la Defensoría del Pueblo añade otros 10 decesos asociados a las protestas, en especial en los bloques de decenas de rutas que han acentuado el desabastecimiento de alimentos y combustibles en gran parte del país."Depende del Congreso de la República la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones para este año 2023. Por ello anuncio que de no prosperar el consenso el día de mañana (...) el Ejecutivo estará presentando dos iniciativas con carácter de urgencia", apuntó la mandataria., quien asumió en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y detención del mandatario izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento, luego de sufrir más de una decena de intentos de vacancia de parte del Congreso.Las protestas y bloqueos de ruta para reclamar la renuncia de Boluarte, el adelanto de comicios y, en menor medida, convocatoria a una asamblea constituyente no dan tregua y generan escasez de combustible, alimentos e insumos médicos.