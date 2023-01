Para Rusia, la OTAN ya es "participante directo" de la guerra

La Cancillería rusa apuntó contra la OTAN. Foto: Sputniknews

Scholz dice que quiere negociar con Putin

Rusia acusó este domingo al Ejército ucraniano de cometer crímenes de guerra por los presuntos bombardeos del sábado a dos hospitales en Lugansk y Jerson, y volvió a advertir a la OTAN por la "indiferencia" exhibida ante esos ataques pero también por proporcionar información de Inteligencia para la ejecución, lo que convierte a los países de la Alianza Atlántica, según Moscú, en participantes directos en el conflicto., en la zona bajo control de Moscú de la región oriental de Lugansk.El ataque, afirmó, fue mediante un sistema dePor ese motivo,que sirvió de base a estos ataques.No fue el único ataque que reportó Moscú: dijo también que el sábado, en la ciudad desin que hasta ahora se tenga constancia de víctimas.aseguró el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.Están cuidadosamente registrados. Los organizadores y perpetradores sufrirán un castigo inevitable", avisó el Ministerio en el comunicado.Las autoridades ucranianas no se pronunciaron sobre estas acusaciones, pero sí denunciaron numerosos ataques contra Jersón ciudad, la capital de la región homónima, que habrían dejado varios fallecidos y alcanzado un hospital.La administración ucraniana de la ciudad informó que el primer bombardeo comenzó la pasada medianoche y alcanzó una empresa de servicios públicos.Rusia, asegura la administración, lanzó desde entonces otros seis ataques, uno de los cuales alcanzó un hospital y causó heridas a una enfermera.El balance provisional de víctimas por estos bombardeos, según Ucrania, era de un fallecido y dos heridos, contando a la trabajadora sanitaria.Pero más tarde las autoridades locales hablaron de nuevos enfrentamientos en la región de Zaporiyia."La artillería enemiga impactó en zonas residenciales", aseguró en un mensaje en las redes sociales la administración regional de Jerson, que informó de tres víctimas mortales y seis heridos, entre ellos una enfermera.Según esta misma fuente, el bombardeo causó destrozos en un hospital, una escuela, una estación de autobuses, una oficina de correos, en una agencia bancaria y en viviendas.Por otro lado, el responsable de laTambién la agencia Sputnik dio la misma cifra de muertos por el ataque al puente de Melitopol.En tanto, el canciller alemán,Fue durante una entrevista con la prensa local, publicada este domingo, que Scholz está en Chile después de haber estado ayer en la Argentina.y destacó que mientras Rusia continúe la guerra "con el nivel actual de agresión, la situación no cambiará".El canciller recordó entonces que las conversaciones telefónicas anteriores con Putin "no fueron de tono grosero", aunque aceptó que el líder ruso insistió en que quiere "anexionar por la fuerza partes de su país vecino", lo que es "inaceptable".Pero el Kremlin aclaró de inmediato que "no hay planes para conversaciones acordadas”, aunque dejó sentado que Putin “ha estado y sigue estando abierto a los contactos", según explicó el vocero Dmitri Peskov, de acuerdo a la agencia RIA Novost.