Giovanni Simeone marcó para triunfo del líder Nápoli ante Roma

Programa de la 20ma. fecha

El delantero argentino Giovanni Simeone, quien ingresó en la segunda etapa, marcó el gol del triunfo del líder Napoli por 2 a 1 ante Roma -fue titular el campeón del mundo en Qatar 2022, el cordobés Paulo Dybala-, como local, en la continuidad de la vigésima fecha del certamen.Simeone, ex River Plate y Fiorentina de Italia, quien ingresó en la segunda parte por el atacante mexicano Hirving Lozano a los 30 minutos, marcó a los 41; luego del empate sorpresivo del delantero Stephan El Shaarawy (30m. ST), para la Roma .El delantero nigeriano Víctor Osimhen -máximo goleador del campeonato con 14 tantos-, había abierto el marcador a los 17 minutos de la primera parte para el equipo partenopeo.El resultado -la cuarta victoria seguida-, mantiene a Napoli en el liderazgo de la Serie A italiana con 53 puntos y estiró a 13 la distancia de su inmediato perseguidor: Inter (40), que el sábado le ganó 2 a 1 a Cremonese, de visitante; Roma, por su parte, se mantiene sexta posición con 37 unidades y está en zona de Liga de Europa.Juventus, con los campeones mundiales Ángel Di María y Leandro Paredes entre sus titulares, perdió este domingo como local de Monza por 2 a 0 en un partido de la vigésima fecha de la Serie A de Italia.Monza, uno de los ascendidos en la pasada temporada, se impuso en Turín con los tantos de Patrick Ciurria y el portugués Dany Mota, a los 18 y 39 minutos, respectivamente.Disconforme con el rendimiento de su equipo, el entrenador Massimiliano Allegri decidió tres variantes en el descanso, entre ellas, la salida de Paredes y el ingreso del juvenil argentino Matías Soulé.Juventus acumuló tres fechas sin ganar, después de caer goleado por el líder Napoli (1-5) y de empatar con Atalanta (3-3).Con el descuento de 15 puntos sufrido por una sanción de la Serie A, la "Vecchia Signora" ocupa el duodécimo puesto con 23 unidades, menos de la mitad de lo que dispone el puntero.En el primer turno del día, el vigente campeón Milan recibió un cachatezo de Sassuolo, que lo goleó por 5-2 en el estadio Giuseppe Meazza.El titular del Calcio también extendió su mal momento futbolístico con su tercera derrota consecutiva con doce goles en contra.La racha negativa comenzó el 18 de enero con la derrota en el clásico ante Inter (3-0) por la Supercopa de Italia en Arabia Saudita y la semana pasada cayó en Roma contra Lazio (4-0).El equipo de Stefano Pioli buscaba la recuperación ante Sassuolo, el 16to de la tabla de posiciones que no ganaba desde fines de octubre, pero fue goleado ante su público.El delantero francés Olivier Giroud, subcampeón del mundo en Qatar 2022, volvió al gol y marcó el 1-2 parcial pero finalmente no pudo torcer la historia.Fiorentina, en tanto, con un gol del delantero argentino Nicolás Gonzalez, empató con Lazio -tuvo como suplente a su compatriota Luka Romero- 1 a 1, como visitante.El oriundo de Escobar, quien se lesionó previo al inicio del Mundial y no integró el seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022, lo igualó a los 4 minutos de la segunda mitad; Nicoló Casale (8m. PT), había abierto el marcador para el equipo romano.El resultado subió a Lazio a la tercera ubicación en la Serie A italiana con 38 puntos; mientras que Fiorentina es duodécima con 24 unidades.Viernes: Bologna 2-Spezia 0 y Lecce 1 -Salernitana 2.Sábado: Empoli 2-Torino 2; Cremonese 1-Inter 2 y Atalanta 2-Sampdoria 0.Domingo: Milan 2- Sassuolo 5; Juventus 0-Monza 2, Lazio 1-Fiorentina 1 y Napoli 2-Roma 1.Lunes: Udinese-Hellas Verona (16:45, Star+).Napoli 50 puntos; Inter 40; Lazio, Atalanta y Milan 38; Roma 37; Udinese 28; Torino 27; Bologna y Empoli 26; Monza 25; Fiorentina 24; Juventus* 23; Salernitana 21; Lecce y Sassuolo 20; Spezia 18; Hellas Verona 12; Sampdoria 9; y Cremonese 8.* Se le descontaron 15 puntos por irregularidades económicas en el traspaso de jugadores.