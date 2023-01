La Libertad Avanza profundiza su armado para el 2023 y niega problemas con las candidaturas

Milei avanza con el armado de las candidaturas y recorre el país.

Las críticas de Maslatón

Carlos Maslatón cruzó a Milei y aseguró que la fuerza va a llegar sin gente a las candidaturas.

Los allegados al diputado nacional Javier Milei afirman convencidos que La Libertad Avanza se encuentra "muy bien posicionada" para las elecciones presidenciales de este año y aseguran que ", mientrasTras una recorrida por la Costa atlántica, fuentes de ese espacio confirmaron a Télam queSi bien todavía no dieron a conocer a los elegidos en todas las provincias, y aunque no tienen todavía un candidato a gobernador Buenos Aires, negaron rotundamente "algún tipo de acuerdo o conversación con otro espacio político"., consideró el candidato presidencial en declaraciones radiales.y que "es más potente que el que tenía (el expresidente Mauricio) Macri en 2015".El diputado abrió la campaña este año a través de una recorrida por Mar del Plata, Pinamar y Cariló el fin de semana pasado.En la caminata estuvo acompañado por su hermana Karina; el armador nacional Carlos Kikuchi; los legisladores porteños Ramiro Marra y Oscar Zago; el armador bonaerense Sebastián Pareja y la dirigente santafesina Romina Diez, entre otros.La certeza de que habrá candidaturas en todos lados fue cuestionada por Maslatón, quien sostuvo en declaraciones a Télam que "no tienen gente en ningún lado" e indicó que "van a llegar sin gente a la presentación de listas".El abogado tenía la intención de disputar en las PASO la candidatura a la presidencia dentro de La Libertad Avanza.Sin embargo, esto fue rechazado por la agrupación, desde donde aseguraron que "no es del espacio y no se abrirá ningún tipo de competencia".denunció Maslatón.En esta línea, aseguró que "han convertido a la Libertad Avanza en un movimiento totalitario" y sostuvo que "lo que era un gran proyecto político se va desvaneciendo por ineptitud y totalitarismo".El abogado liberal, quien fundó hace casi cuatro décadas la Unión para la Apertura Universitaria (Upau) y perteneció al riñón del líder liberal Álvaro Alsogaray, volvió a señalar a Kikuchi y a Karina Milei como los culpables de "haber echado por la borda todo lo que se había hecho".A pesar de las diferencias,"Cuando uno tiene diferencias en política las dirime dentro del espacio, no se cambia por falta de acuerdo con la conducción. Siempre dije que estaba discrepando con lo que estaban haciendo, pero que iba a pelear internamente dentro de La Libertad Avanza", insistió Maslatón.Por otra parte,y que "quedan todavía unos meses por delante".Además, negaron las especulaciones de una alianza entre el espacio y la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires.Milei confirmó esto en una entrevista que concedió a Radio Continental, en la que calificó de "inviable", sostuvo el economista y diputado.Hasta ahora el partido de Milei confirmó solo a cinco candidatos a gobernadores: Carlos Eguía en Neuquén, Ariel Rivero en Río Negro, César Treffinger en Chubut, Ricardo Bussi en Tucumán y Agustín Coto en Tierra del Fuego.En este marco, desde el espacio informaron queSi bien todavía no tienen definido un cronograma de actividades, estará en Bariloche el 24 de febrero, en apoyo a su referente a gobernador Rivero.Según indicaron sus allegados, al día siguiente partirá hacia San Martín de los Andes acompañado por el candidato neuquino Eguía; en el camino harían una escala en Villa La Angostura.La recorrida patagónica finalizará en Chubut, donde desembarcará el 10 de marzo: primero recorrerá Comodoro Rivadavia junto con Treffinger, con quien cerrará la segunda gira de 2023 el 11 de marzo en Puerto Madryn.