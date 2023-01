Ecointensa: preocupación por los peces muertos Santa Fe

Ecointensa: mortandad de peces en Santa Fe VER VIDEO

¿Sabés por qué se encontraron peces muertos a orillas de una laguna en Santa Fe?Recientemente,, a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Esta laguna cuenta con una gran variedad de especies de peces, ya que allí se encuentraprohibida la pesca comercial.Lamentablemente,Según informan,. Y explican que el nivel normal de la laguna es de alrededor de 1 metro y medio, sin embargo, al momento de la aparición de los peces, se encontraba cerca de los 40centímetros de profundidad.Esto se debe a que no se están produciendo las precipitaciones necesarias. De hecho, la última vez que llovió alrededor de 100 milímetros, fue en julio del 2022. O sea que hace 6 meses que no llueve de forma abundante.Como si esto fuera poco, un especialista advirtió que esta tragedia podría intensificarse en caso de no limpiar la orilla a tiempo, ya que la descomposición de los peces contaminaría la laguna.Recordemos que detrás de las sequías y la altas temperaturas se encuentra la deforestación. Defendamos nuestros bosques y nuestros humedales para evitar la degradación irreparable de nuestros ecosistemas.