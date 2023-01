Hambre emocional: cuando escapar al estrés atenta contra la salud.

Los síntomas son comer en forma continua pequeñas cantidades de dulces, hidratos de carbono y grasa, y levantarse a medianoche para hurgar en la heladera.

Comer en forma continua pequeñas cantidades de dulces, hidratos de carbono y grasa, y levantarse a medianoche para hurgar en la heladera son algunos de los actos que los especialistas constituyen el, para quien existe un"El primero -agregó- es un proceso fisiológico que aparece lentamente y, luego de comer, desaparece. El segundo, en cambio, aparece de manera brusca y, en general, es selectivo hacia alimentos ricos en azúcar, hidratos de carbono y grasas. Es un proceso mental y emocional".Por su parte,que "fue a partir de la publicación en 2021 de un estudio sobre la 'Fenotipificación de la obesidad' realizado por el gastroenterólogo ecuatoriano Andrés Acosta, de la Clínica Mayo, que el concepto 'hambre emocional' adquirió una entidad objetivable"."Si antes se aludía al apetito y se lo relacionaba con ciertos disparadores o 'gatillos', como la alegría o la tristeza, es a partir de esta clasificación de las obesidades que empezó a hablarse de los comportamientos alimentarios., argumentó Oliva., "lo que llamamos 'hambre emocional' es el síntoma de aquellas personas que canalizan el estrés a través de la comida".Porras"Nos relacionamos en forma permanente con la comida al estar inmersos en un sistema alimentario que promueve distintos consumos que van confeccionando en cada persona un patrón alimentario propio, ya sea por las experiencias previas, por el acceso a los alimentos o no, por la identificación cultural, y por cuestiones del entorno y el ambiente que pueden disparar situaciones de ansiedad en algunas personas", reflexionó Porras., el levantarse durante la madrugada para comer, dijo,Algo de lo que mencionaba Porras buscaba Albarenga (47 años), quien"Debido a las presiones de mi trabajo -relató a esta agencia-, el estrés activó en mí una compulsión a comer durante la noche, que nunca antes había tenido. Me tomó mucho tiempo blanquearlo y asimilarlo porque mi conducta alimentaria durante el día sigue siendo normal, incluso hago ejercicio, pero durante la noche tengo atracones y como mucho, sobre todo dulces".En efecto,, "cuando buscamos calmar nuestra ansiedad a través de ciertas comidas, éstas funcionan como un regulador, que amortigua y anestesia las sensaciones de angustia y vacío, pero a corto plazo."insistió Porras.Luna Segovia, de 19 años y. Y agregó: "Creo que se sumaron varias cosas, estaba por terminar la secundaria, y con mi familia nos estábamos mudando a otro país, por lo que tuve que prepararme para rendir exámenes en el exterior. Creo que todo eso, sumado a la situación sanitaria y a que estaba aislada de mis amigos hizo que me angustiara".Poulisis advirtió que "si la conducta de comer en forma compulsiva, emocional, con atracones y picoteos se reitera y mantiene en el tiempo, generará más angustia, más culpa, dificultades con el peso, depresión y aislamiento".En general,Otros, en cambio, postulan la intervención de múltiples factores como el entorno social, el ambiente, las identificaciones culturales, los premios y castigos."En muchos casos surge como consecuencia de haber transitado alguna de las 'dietas restrictivas' que imponen como moda 'saltear comidas', o un 'ayuno intermitente'; comer menos cantidad o consumir productos 'dietéticos'. En respuesta a estas prohibiciones, se da el atracón como efecto contrario, generando un comportamiento desmedido", analizó Poulisis.Para la especialista,"Cuando en consultorio, las y los nutricionistas, analizamos la conducta alimentaria de nuestros pacientes, exploramos los 'gatillos' que desataron esos comportamientos desordenados y, muchas veces, los derivamos a psicoterapia, entendiendo que solo desde el afrontamiento de alguna situación emocional en particular, será posible ayudar a regular tal comportamiento alimentario", sostuvo Oliva.