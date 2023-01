"En el mundo del petróleo hay una exaltación de la masculinidad", dice un investigador

Para Palermo, avalar los abusos "es una cadena de legitimidad en la comunidad de varones; aquel que fue víctima después es victimario". (Archivo Télam).

Las prácticas violentas de golpizas o abusos se encuentran dentro decomo "las famosas manteadas que se hacen en los colegios, lo que después se traslada al ámbito del trabajo en la adultez", dijo, consultado luego de que un operario que acababa de ingresar a la empresa, en la provincia de Neuquén, denunciaraConsultado por Télam, Palermo, doctor en Antropología, investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET) y, reflexionó sobre el hecho denunciado por el operario de Tenaris, situación investigada por la Justicia provincial, que--Los trabajos caracterizados como "masculinos" pueden realizarse por mujeres. Por ejemplo,, pero hay una construcción histórica y social que le asigna ciertos trabajos a un género y no a otro. Esta sociedad fue formada en el binarismo, donde el hombre está sujeto a la resistencia, fuerza, virilidad y la mujer a lo delicado. Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando entramos en un ámbito exclusivamente de varones donde se legitiman prácticas asociadas a la virilidad?Como todo ámbito de trabajo se evalúan los saberes técnicos profesionales, pero también lo que se evalúa son prácticas vinculadas con la masculinidad, casi como si fuera una herramienta más. La resistencia a los golpes, invisibilizar los cortes, o no detener el trabajo porque "no es una escuela de señoritas" son elementos de cómo comportarse como hombre a partir de esos requerimientos y estándares de la producción. Si un trabajador se corta, continua el trabajo, y eso es leído en clave de masculinidad, esto es armónico con los intereses empresariales.Si le preguntas a un supervisor dirá que él da una tarea y el trabajador la tiene que terminar "llueva, truene o nieve". Entonces, en las evaluaciones de desempeño se consideran prácticas vinculadas con el ejercicio de la masculinidad donde damos cuenta una cadena de responsabilidades que profundizan esa construcción.-Son ritos de "hombría". Ya desde chico en los colegios se hacen las famosas manteadas. Aguantar los golpes para demostrar que estas a la altura. Esto después se traslada al ámbito del trabajo en la adultez. En este caso de Neuquén, l, pero lo que no podemos decir es que son "locos", "enfermos", "animales", sino que es lo más racionalmente humano dentro de los parámetros sociales de género, es decir, lo que estamos viendo acá es una situación tremenda, pero es consecuencia de cómo se legitiman las prácticas en el ámbito del trabajo.Siguen existiendo actores que legitiman esto, es decir, empresarios, sindicatos, los mismos trabajadores. Pero la exacerbación de la masculinidad no es excluyente de los petroleros, es parte de nuestra sociedad. No hay irracionalidad en este acto, pero es chocante decir que esto es parte de la construcción de la sociedad, de cómo producimos y cómo formamos varones.-La antropóloga y activista feminista, pero cuando sucede una violación entre varones la sociedad se horroriza en su conjunto y dice "que es una locura", pero esa violencia tiene un ADN de todas las demás violencias.-Creo que sí. Hay que animarse a denunciar esto y visibilizarlo. Estoy convencido de que muchos trabajadores al ingresar han sufrido estos actos de violencia.. Los que ingresan porque son más jóvenes y tienen que pagar derecho de piso, hay que "convertirlos" y "hacerlos varones hechos y derechos", con estos ritos de iniciación. Una vez que soportaste esa situación ya sos el "macho que se la banca".Si no te sometes a los ritosPor eso es importante trabajar sobre las violencias y las masculinidades. Que las empresas y sindicatos inviten a la reflexión y al debate. La situación es compleja, no es fácil porque está naturalizado.Pero soy optimista y creo en las nuevas generaciones. Una vez que entendemos que es una demanda social de cómo deberíamos comportarnos vivir es más sencillo.