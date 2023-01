El desorden en el armado de las candidaturas en JxC generó amenaza de sanciones

En la coalición opositora no todas son sonrisas en la actualidad.

Juntos por el Cambio (JxC) vivió una semana convulsionada en la cual la conducción del espacio tuvo que advertir con sanciones a dirigentes "díscolos" del interior del país, en un contexto en el cuala sumarse a las filas de la principal alianza opositora.Ante el desorden que existe en el interior del país con las eventuales candidaturas de dirigentes del radicalismo y del PRO,El problema amenaza con, en los cuales las estrategias electorales en cuanto a postulantes y alianzas son materia de constantes controversias entre el PRO y la UCR., ya que los principales partidos que componen la alianza no se ponen de acuerdo sobre quiénes deben encabezar las listas.que están Uno de los epicentros de los desencuentros se da en la provincia de Mendoza, donde el radical Alfredo Cornejo --quien ya gobernó el distrito--, quiere ir por la gobernación, pero le apareció la competencia del diputado Omar De Marchi, del PRO, quien también quiere disputar ese puesto.: mientras Cornejo juega el partido presidencial con la titular del PRO, Patricia Bullrich, De Marchi se referencia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.Otro tanto ocurre en la provincia de Córdoba, donde Luis Juez, del PRO, y Rodrigo de Loredo, del sector radical Evolución, liderado por el senador Martín Lousteau, tampoco logran pactar cómo se dirimirán las candidaturas en las tierras mediterráneas.En varias provincias,y apuestan a definir las postulaciones a través de acuerdos internos, algo que se perfila como difícil de lograr en un clima cada vez más espeso que separa a la distintas tribus opositoras.de no poder usar el sello partidario podría provocar que algunos decidan ir por afuera de JxC, lo que implicaría quebrar la coalición en algunos distritos.Además de los ya mencionados, la falta de acuerdos también abarca a provincias como Tucumán, Río Negro y Chubut.El próximo 6 de febrero la Mesa Nacional se volverá a reunir para intentar aplacar estos distintos focos de "rebeldía" en estos distritos.El "desorden" provincial es un fiel reflejo de la falta de unidad opositora a nivel nacional, en un escenario en el cual Bullrich y Rodríguez Larreta se lanzan acusaciones permanentes.Por su parte, el expresidente Mauricio Macri tiene en vilo a todo JxC mientras decide si se postulará o no a la gran compulsa de este año, y los radicales no pueden ordenar aún la interna propia entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y Manes, ambos con aspiraciones de anotarse en la carrera por aspirar al Sillón de Rivadavia.En este marco,Quienes conocen la interna de la coalición opositora estiman que Carrió amaga con un eventual lanzamiento para cuál es la cosecha de votos que puede obtener la CC en las PASO y, con con esos guarismos en su haber, negociar espacios de poder para los dirigentes que le responden en un próximo gobierno.Mientras tanto,El neurólogo viene forjando una buena relación con los sectores peronistas que se muestran alejados del kirchnerismo y se imagina como líder de una "avenida del medio" que sume aportes de varias expresiones políticas.En los últimos días, también se consolidó además un eje de afinidad conformado por Rodríguez Larreta, Carrió y Morales."Lilita" ya mantuvo la tercera reunión entre los equipos técnicos de la Coalición y los del radicalismo, que se reúnen semanalmente para analizar planes de Gobierno y en los últimos días tuvieron un encuentro cuyo eje fue la política exterior.