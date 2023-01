Máximo Kirchner criticó el acuerdo con el FMI y pidió una mesa política en el FdT

Máximo Kirchner. / Foto: Prensa Frente de Todos

Nuestros pibes tienen que estar bien alimentados. ¿Pueden estar bien alimentados con estas políticas del Fondo? Máximo Kirchner

Estamos a febrero de un año electoral y tenemos que explicarle a la sociedad qué es lo que sigue, porque esta ruta de vencimientos es impagable Máximo Kirchner

Por qué renunció a presidir el bloque de diputados del FdT

El diputado Máximo Kirchner cuestionó los pagos que se avecinan al Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió el armado de una "mesa política" en el Frente de Todos (FdT).En una entrevista con "El cohete a la Luna", el presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires volvió a criticar la gestión del exministro de Economía Martín Guzmán."Se nos van a venir encima el 2024, el 2025, el 2026 y la exigencia de todos esos vencimientos, mientras deberíamos estar preparando a nuestros pibes y pibas para el uso de herramientas tecnológicas en un mundo que va a generar cada vez menos trabajo tradicional", sostuvo sobre los pagos al FMI, al elogiar además el plan Conectar Igualdad que propone "familiarizar a los pibes en el uso de la tecnología y en el despliegue de su creatividad".En ese sentido, apuntó que "para que eso ocurra, nuestros pibes tienen que estar bien alimentados. ¿Pueden estar bien alimentados con estas políticas del Fondo?", se preguntó entonces.En varios tramos de la extensa entrevista"Imaginate si Larreta, Massa, De Pedro, Fernández, Cristina, Manes y hasta la izquierda se presentasen ante el FMI y le dijesen: 'Así no podemos'. Imaginate si al FMI no le quedase otra que entender que no hay una quinta columna en el país que busca sacar tajada política del daño que provoca el endeudamiento, que no cuenta con una estructura política que aproveche el castigo que ocasiona a un gobierno democrático la sumisión a sus políticas", planteó el diputado., advirtió.Al reclamo de consensos nacionales sumó lo mismo, pero puertas adentro del FdT. ", nunca ocurre. Estamos a febrero de un año electoral y tenemos que explicarle a la sociedad qué es lo que sigue, porque esta ruta de vencimientos es impagable", sentenció.En otro tramo de la entrevista contó la trastienda de su decisión de dejar la presidencia del bloque oficialista en Diputados, en desacuerdo con el arreglo sellado con el FMI y recordó que en ese momento dijo: "Hasta acá llegué".. Y eso que Cristina siempre lo bancó, por eso veo muy mal que la haya criticado", expresó sobre el exfuncionario.Más adelante remarcó que "no somos un país cualquiera, tenemos industria satelital, industria automotriz, industria nuclear," y marcó las posibilidades a futuro del país.También opinó que "se percibe el agotamiento de un sistema que se concentra cada vez más, en materia de ingresos", y se lamentó porque en el mundo "hay un nivel de sobre-explotación del hombre por el hombre" y "prima lo financiero sobre lo productivo".Además habló de los medios "en manos del sector privado", donde "la comunicación está restringida, dirigida, domesticada" y consideró que "eso cambia la conversación pública".Finalmente hizo un paralelo con la selección nacional. "Yo creo que los pibes que vienen pinchados, mucho bajón, mucha ansiedad, mucha depresión, ausencia de futuro en términos generales son capaces de leer el ejemplo de la Selección como una señal de que el conjunto puede primar sobre la vanidad y sobre las individualidades", indicó.