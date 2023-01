Piden que la muerte de un músico en Villa Tesei sea investigada como un asesinato

El músico Facundo Federico Pietropaolo murió en un extraño episodio que ahora investiga la Justicia bonaerense / Foto: IG@fafakrudo.

Familiares y amigos del músicopartido en Hurlingham, marcharon este sábado para pedir que se investigue el hecho como un homicidio.Con la consigna "Justicia por Facu",ubicada en el cruce de las calles Isabel la Católica y General Martín.cuando efectivos policiales de la comisaría 2ª de Hurlingham , tras el llamado de un vecino al 911, se hicieron presentes en la calle Bisset al 3038, Villa Tesei, donde encontraron a Pietropaolo muerto.Si bien no detectaron lesiones visibles,Por tal motivo, se inició una investigación que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Morón,Voceros judiciales dijeron a Télam que en los resultados preliminares de la operación de autopsia al cuerpo de Pietropaolo surgió que" que no incidieron en el fallecimiento.No obstante,a disposición de la fiscal María Silvana Bonini.Por su parte, la abogada de la familia del músico, Patricia Danna, dijo a Télam que aguarda algunos estudios complementario de la autopsia y que luegoSegún Danna, Facundocon esas personas a las que "conocía" y con quienes "se frecuentaba".Uno lo levanta y lo pone contra un árbol", detalló la letrada y añadió: "Facundo estaba vivo, no piden ningún tipo de auxilio ni ayuda. Se van y luego uno de ellos vuelve a pasar con la moto, lo señala a Facundo y sigue de largo. La policía llegó 27 minutos después de la llamada de un vecino al 911 y la ambulancia nunca llegó".