Un exgeneral de la OTAN es el nuevo presidente de República Checa

Petr Pavel obtuvo 57,4% de los votos, confirmando la tendencia de las encuestas. Foto: AFP.

El general retirado de la OTANtras imponerse este sábado en la segunda vuelta de las elecciones al multimillonario ex primer ministro Andrej Babis.Pavel, un exparacaidista,, confirmando la tendencia de las encuestas, y Babis un 42,6 %, tras el recuento de 93% de los sufragios, según datos la Oficina de Estadísticas de República Checa reproducidos por la agencia de noticias AFP.La participación electoral fue excepcionalmente alta, de un 70%, en un país de régimen parlamentario, en el cual el jefe de Estado tiene un papel esencialmente ceremonial.Pavel, de 61, años, se impuso al cabo de una campaña muy virulenta, marcada por las controversias e incluso por amenazas de muerte.La, que forma parte de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.A una inflación récord se suma un fuerte déficit público, relacionado con la guerra en Ucrania.Pavel, un político controvertido conocido por su franqueza y quien tuvo vínculos estrechos con Rusia, antes de dar un giro tras la invasión de Ucrania.Al votar este viernes, Pavel afirmó que quiere un presidente "digno" para el país.Por su parte, Babis buscó durante la campaña seducir a los votantes preocupados con el impacto de la invasión rusa a Ucrania, insinuando que su rival, como militar, podría arrastrar al país a esa guerra.También aseguró que no enviará tropas checas a ayudar a Polonia o los países bálticos en el marco de la defensa colectiva de la OTAN, lo cual generó cuestionamientos en el extranjero. Rápidamente tuvo que retractarse.Pavel será el, cuatro años después de que Checoslovaquia dejara atrás un régimen totalitario que se extendió durante cuatro décadas.Los dos candidatos fueron miembros del Partido Comunista en los años 80, cuando Checoslovaquia estaba en la órbita soviética.Pero desde entonces, Pavel se convirtió en un ardiente defensor de la entrada en su país en la UE y también en la OTAN."No tenemos una alternativa mejor. Deberíamos utilizar todas las buenas oportunidades que nos ofrece la adhesión e intentar cambiar lo que no nos gusta", declaró en su sitio de campaña."La República Checa es un Estado soberano y un miembro pleno (de la UE y de la OTAN), no podemos simplemente quedarnos sentados y asentir y después criticar los resultados. Debemos ser más activos, y al mismo tiempo, constructivos", propuso.Pavel prometió ser un presidente independiente, que no esté influenciado por la política de los partidos. También dijo que"Naturalmente, Ucrania debe primero cumplir con todas las condiciones para convertirse en miembro, como lograr un progreso en la lucha contra la corrupción. Pero pienso que debe tener las mismas oportunidades que nosotros tuvimos en el pasado", declaró.Pavel también apoyó los matrimonios igualitarios y la adopción de niños por parejas homosexuales.