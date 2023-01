La gestión y el repunte del FdT en las encuestas alientan al Gobierno

El Presidente en las obras del Gasoducto Néstor Kirchner / Foto: Presidencia.

La impronta que el presidente Alberto Fernández le pone a sus discursos públicos locales, en los cuales exhibe su gestión y se diferencia de su antecesor Mauricio Macri, más algunas encuestas que muestras un avance del Frente de Todos (FdT) de cara a las elecciones de octubre próximo, alientan al Gobierno a poder "seguir con este modelo", más allá de que el mandatario no confirme ni desmienta la posibilidad de ir por la reelección.La portavoz presidencial,, habló en la semana con Radio Perfil y, cuando dijo que el candidato será "el Presidente o quienes sientan que pueden representar de la mejor manera este modelo y este proyecto"."Serán quienes tengan toda la convicción y el compromiso de hacerlo de la mejor manera posible para que el Gobierno que siga tenga que ver con este mismo modelo", remarcó la funcionaria.Y consultada por Télam, Cerruti refirió que "" y la continuidad del actual "modelo económico, político y social".En otro momento de aquella entrevista radial, la portavoz señaló que "Alberto Fernández está conduciendo este país, la gestión de gobierno y la política, junto a su equipo de Gobierno, con el ministro (de Economía) Sergio Massa y todos sus ministros y ministras"., con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aparece una encuesta de la consultora Aresco, de Julio Aurelio, como ganador en las elecciones generales, con un 29,8% de intención de voto, contra el 29,5% del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.En caso de que Fernández decidiera ir por la reelección, el FdT sumaría un 25,4%, contra un 28,6% de Juntos por el Cambio (JxC); y el oficialismo se ubicaría seis puntos abajo de la oposición en un escenario de balotaje, tanto el candidato sea el actual Presidente o el ministro de Economía.A fines del año pasado, la consultora Management & Fit, de Mariel Fornoni, había dado para las elecciones presidenciales un 29,1% para JxC, un 24,7% para el FdT y un 24% para el Partido Libertario de Milei.La portavoz aclaró a esta agencia sobre una eventual candidatura del titular de la cartera económica, en el caso de que el Presidente desistiera de ir por la reelección, en relación a esa encuesta y a la cita especial en la entrevista, queEn la habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada, Cerruti remarcó además que "lo que, y recordó que "el presidente Fernández lo dijo una y mil veces que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que eso suceda".Si bien Fernández de Kirchner anunció que no será candidata este año, fue medida por la consultora Solmoirago para las PASO y en ese sondeoY un relevamiento realizado a principios de este mes por Rafael Aragón & Asociados determinó que el principal problema del país es la inflación y en esa cuestión puntual reflejó la más capacitada para solucionarlo es Fernández de Kirchner, que cosechó un 21,7% de adhesiones, contra el 15,4% de Milei, el 15,1% de Rodríguez Larreta y el 12,7% de Macri.También crece el, una iniciativa de la agrupación La Patria es el Otro, formada por una veintena de organizaciones como la Corriente Lealtad, Martín Fierro, Descamisados, la Corriente 13 de abril y el Frente Social Peronista, entre otras, que desplegaron durante los últimos días afiches con la consigna CFK2023 y que prevén una movilización el 24 de marzo próximo.Además, se buscará sumar a ese espacio a las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), al Frente Sindical y a la Corriente Federal de los Trabajadores.Fernández de Kirchner recibió además el apoyo de varios dirigentes del gabinete del gobernador Axel Kicillof, como el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, además de otros dirigentes y legisladores, quienes hablaron de "romper la proscripción" hacia la expresidenta, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la denominada "Causa Vialidad".Precisamente en el FdT también estánUna encuesta de la consultora Proyección, de Santiago Giorgetta, ubica al gobernador bonaerense con un 36% de intención de voto, contra 24,7% de Diego Santilli, 16,1% de José Luis Espert con un 16,1% y Romina del Plá con un 4,2%.En medio de la interna del FdT,, con el Presidente, por no haber participado de un encuentro el propio Fernández, el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva y organismos de derechos humanos, el lunes pasado en Casa Rosada., indicó Cerruti en diálogo con periodistas acreditados en Casa de Gobierno. "¿Cómo voy a estar enojado?", respondió De Pedro a Cerruti, según contó la portavoz, quien señaló que "estamos haciendo especulaciones sobre, hasta ahora, un invento periodístico, porque en los diarios es un off y el ministro dice que no dijo nada de todo eso".Cerruti señaló que "si el ministro tiene algo para decir, lo dirá", y refirió que "y si no, el que se los dijo se haga cargo".