Para Martínez, la oposición quiso "montar un circo" durante el inicio del proceso a la Corte

"Todos los argumentos de los diputados de la oposición fueron predecibles. Los habían anticipado los diarios Clarín y La Nación" / Foto: Bloque FDT HCDN

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, consideró este sábado que la oposición quiso "montar un circo" el jueves pasado en el debate en comisión del proyecto de enjuicimiento a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia , y agregó que su bloque "estaba preparado y tuvo una actitud serena ante las provocaciones"."Todos los argumentos de los diputados de la oposición fueron predecibles. Los habían anticipado los diarios Clarín y La Nación. Fueron ellos quienes quisieron montar un circo y estábamos preparados. Por esoen declaraciones para la radio AM 990.De esta manera, calificó como "positiva" la realización de la primera reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, que comenzó el jueves pasado a analizar el proceso de remoción a los miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que es impulsado por el Gobierno nacional y varios gobernadores.En tanto, fuentes parlamentarias indicaron que el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará retomar el debate sobre el juicio político el próximo jueves , a las 11 en una nueva reunión de la comisión que preside la diputada nacional del FdT Carolina Gaillard.De esta manera, se retomará el proceso que se inició el jueves en el marco de una reunión que tuvo fuertes cruces entre oficialismo y oposición en el que se repasaron los 14 proyectos que solicitan el desplazamiento de los cuatro magistrados por distintas causales.En este sentido,en las sentencias de la Corte que se analizarán a medida que avance el juicio."Va a estar bajo análisis el proceso judicial que da la sentencia, no la sentencia en sí. No sabemos cuanto puede demorar el proceso", concluyó.