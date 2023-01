Se reinician esta semana audiencias de varios juicios por delitos de lesa humanidad

Foto: Edgardo Valera

La próxima semana se reiniciarán, tras la feria judicial de verano, las audiencias de tres de los once juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.El jueves 2 de febrero, desde las 10, en La Plata, continuará el juicio, que tiene como imputados a seis ex efectivos policiales, a un exministro de Gobierno bonaerense de la última dictadura y a una exsecretaria judicial por crímenes en perjuicio de cinco personas.Entre las víctimas se encuentran Vicenta Orrego Meza, militante de la organización Montoneros, quien permanece desaparecida y sus tres hijos, Carlos Alberto Ramírez, María Ester Ramírez, Alejandro Mariano Ramírez, resultaron apropiados por agentes de la represión ilegal.Los tres niños fueron alojados en una institución de minoridad, denominada "Hogar Belén", donde padecieron abusos sexuales mientras sus identidades eran fraguadas.Además, desde las 14.30 en San Juan, proseguirá el, acusado de ser partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación cuando ejercía el cargo de fiscal de primera instancia en la Justicia Federal.También el jueves, en la ciudad rionegrina de General Roca, se reanudará, con los alegatos el juicio, que trata los casos calificados como privación ilegal de la libertad agravada, en el marco de una asociación ilícita, que tuvieron como víctimas en distintos momentos de 1976 a nueve personas que estuvieron secuestradas en las comisarías de Sierra Grande y primera de Viedma, y en la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro.Los imputados son Vicente Antonio Forchetti, entonces jefe de la delegación Viedma de la Policía Federal Argentina; Rubén Alcides Codina, entonces comisario de la unidad policial de Sierra Grande; Victor Manuel Lobos, entonces subcomisario de la dependencia policial de Sierra Grande; Elfio Enrique Navarrete, entonces miembro del Regimiento de Infantería de la Policía de Río Negro; y Néstor Ruben Castelli, interventor de la provincia de Río Negro a la época de los hechos.El viernes, desde las 9 en Mendoza, continuarán los alegatos de las defensas, tanto oficiales como particulares, en el juicioque aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.De los once juicios de lesa humanidad que se encuentran en desarrollo, tres están en etapa de alegatos ("megajuicio San Juan, "Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aérea", "Forchetti-Codina residual") y ocho en proceso de testimoniales ("Brigadas", "Hogar Belén", "Guerrieri IV", "La Huerta", apropiación de Victoria Donda, "ABO V", "Zona V", "Sheraton IV").En tanto, con fecha confirmada, comenzarán este año dos juicios: el tercer tramo de la causa, el 10 de febrero, y, el 28 de febrero, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.También está previsto que comiencen este año en Bahía Blanca y Neuquén, sendos procesos orales y públicos en los que se analizará la complicidad judicial con el terrorismo de Estado y la dictadura cívico militar.