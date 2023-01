La Comisión Nacional de Valores acelera investigación sobre compra de bonos

Negri reafirmó que las conductas indebidas serán sancionadas. / Foto: Pablo Añeli.

El mercado de capitales, una herramienta "para el sector productivo"

El presidente de la CNV aseguró que "el mercado de capitales es para nosotros una herramienta para canalizar ahorros hacia el sector productivo".



Negri destacó que "el mandato de parte del Gobierno fue canalizar el ahorro hacia la inversión productiva federal y la generación de empleos", y destacó que "el año pasado tuvimos un récord de cantidad de pymes que emitieron obligaciones negociables o deuda corporativa y que utilizaron instrumentos como el cheque de pago diferido o el pagaré en niveles récord, por encima de la inflación".



Además, el titular de la CNV destacó que "la industria de fondos comunes de inversión duplicó el patrimonio administrado en el 2022", y que YPF "acaba de emitir US$ 300 millones hace poquitos días con tasas muy buenas".



Sobre el crecimiento del mercado de capitales, Negri sostuvo que "muchas veces acompaña al incremento del producto bruto interno", pero también observó "una tendencia más de fondo" relacionada con que la tecnología está al alcance de mayor cantidad de personas.



"La pandemia hizo que muchos trámites que antes eran presenciales se pasaran a formatos digitales y se facilitó, por ejemplo, la apertura de cuentas en sociedades de bolsa o las billeteras virtuales", mencionó como ejemplo Negri.

El nuevo blanqueo de capitales Negri concideró que "sería muy útil que las personas que ingresen al nuevo blanqueo inviertan en la economía real, comprando títulos del Estado argentino o instrumentos de las empresas para financiarlas o quedándose en fondos comunes de inversión".



El nuevo blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno aún es un proyecto de ley que espera ser tratado en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias. La denominada Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado prevé el pago de alícuotas que arrancarán en el 2,5%.



Al respecto, el presidente de la CNV sostuvo que "todo lo que implique aumentar el volumen y la inversión del mercado de capitales bienvenido sea, y estaremos ahí para colaborar. Estamos ansiosos porque genere un impacto positivo", afirmó.



El funcionario recordó que "el blanqueo que hizo la gestión anterior en 2016 no tuvo resultados significativos en ese sentido porque se acotaron un poco los instrumentos a fondos cerrados, y la mayor parte de lo blanqueado quedó en el exterior".



"En esta oportunidad tenemos la chance de discutir eso y generar los incentivos para que los fondos se inviertan en instrumentos que impacten en la economía real", agregó el abogado.



En otro orden de temas, consultado sobre su opinión por el crecimiento de las inversiones en el mundo cripto, Negri evaluó que "la tecnología de blockchain es positiva y va a brindar muchas oportunidades de sumar negocios y alternativas".



Sin embargo, advirtió: "nos interesa que ese mundo forme parte de un mercado regulado", y adelantó: "tenemos pensado trabajar sobre la regulación de los intermediarios, sobre los exchanges en particular".



"Nos parece que son actores sobre los cuales podemos establecer estándares internacionales en materia de patrimonio, de custodia, de protección a los inversores", agregó el funcionario.

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV),, aseguró que la investigación por supuestas maniobras fraudulentas en la compra de bonos "tiene como objetivo garantizar la transparencia del mercado", y reafirmó que las conductas indebidas serán sancionadas.En una entrevista con Télam, Negri resaltó que, y que por eso "todo el equipo está comprometido por llegar a resultados y conclusiones lo antes posible".En los próximos días, la CNV continuará con las audiencias a las sociedades de bolsa y luego seguirá el careo con personas físicas y empresas. Negri remarcó queLa CNV es el organismo oficial que se encarga de la promoción, supervisión y control de los mercados de valores de toda la República Argentina, y en estos momentos se encuentra investigando posibles maniobras en la compra de bonos de deuda extranjera, instancia que fue encomendada por el ministro de Economía, Sergio Massa.A continuación, los principales tramos del diálogo:Hubo ciertamente más volumen en la operatoria de los bonos que se utilizan para liquidar contra dólares conocidos como MEP o contado con liquidación (CCL), pero ya veníamos de niveles récord en días y semanas previas, así que tampoco es que nos sorprendió.Ahí la lectura es doble porque, por un lado, uno puede pensar que ese volumen creciente tenía que ver con intentos de manipulación del mercado para forzar una suba del precio de los dólares financieros. Y, por otro lado, también vamos a investigar si hubo información privilegiada, es decir si algún actor puede haberse enterado antes del anuncio del Ministerio y hecho uso de esa data para obtener alguna ganancia.La CNV no evalúa móviles respecto de por qué alguien querría que los precios de los dólares bursátiles suban o bajen. Nuestro mandato es lograr mercados de capitales transparentes. Frente a eso, si nosotros analizamos y logramos probar que hubo una coordinación, un financiamiento por volúmenes significativos a personas sin comportamiento habitual y eso nos da un indicio de que hubo manipulación del mercado, ahí sí podemos actuar. Pero no podemos juzgar los móviles respecto de por qué lo hicieron, en todo caso habrá otras instancias que terminarán de discutir si eso motiva otro tipo de actuación, ya sea judicial o de otro orden. Lo mismo tengo que decir respecto de la información privilegiada: haremos todo lo posible para reunir piezas, para lograr ver si alguien obtuvo algún tipo de información y si hizo uso de ella para obtener una ganancia.Comenzó esta semana, con lo cual todavía es muy prematuro para sacar una conclusión respecto de qué fue lo que habría pasado. Eso va a surgir de la información que estamos reuniendo y de su posterior análisis, de los intercambios con otros organismos del Estado y también, naturalmente, de lo que pongamos a la Justicia en las próximas semanas a partir de su requerimiento.Efectivamente el jueves comenzamos a tomarle audiencia a las sociedades de Bolsa que más volumen operaron en esos días. Citamos a dos por día y el proceso va seguir la semana que viene. Una vez que eso termine, seguramente empezaremos a fijar audiencias para personas humanas y para empresas. Es decir, el famoso comitente, los clientes de las sociedades de bolsa.Todavía no puedo adelantarlo. La información y las investigaciones en CNV, como en la Justicia, son secretas. Estamos a disposición del Poder Judicial para brindar las explicaciones que se consideren.Aún no fuimos notificados de eso, estamos atentos y a disposición, y si se levanta el secreto bursátil por parte de la Justicia, ellos pueden tener acceso a todo el expediente. Desde el primer día estamos trabajando para que la información que generemos sirva para que la justicia pueda llevar el punto de investigación a una instancia mayor, entendiendo también que los delitos como información privilegiada son difíciles de probar.El objetivo tiene que ser dar tranquilidad y transparencia al mercado, y para ello es importante poner cualquier sospecha o irregularidad en la vía judicial o en un sumario en la CNV.El período que nos fijamos es el más corto posible, ya que va a ser la investigación más importante que vamos a llevar adelante -creo yo- durante nuestra gestión. Todo el equipo está comprometido por llegar a resultados y conclusiones lo antes posible.Vamos a tener que generar una instancia de interacción con el Poder Legislativo, como nos pidió el ministro de Economía en su requerimiento. Nos interesa que las autoridades políticas, parlamentarias y el público entiendan que el mercado de capitales es transparente y que tengan la tranquilidad de que si hubo una manipulación de mercado, si hubo información privilegiada, son conductas que van a ser investigadas y eventualmente sancionadas.