Ramos Padilla estimó que en el juicio político "aparecerán secretos bien guardados"

Foto: prensa Corte Suprema de Justicia.

"El gobierno de los jueces es una dictadura" Juan Ramos Padilla

El juez porteñovaloró la realización del proceso de remoción a los integrantes de Corte Suprema, que comenzó a tratarse el jueves en la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, al considerar que durante este trámite "aparecerán secretos muy bien guardados" por magistrados del máximo tribunal."Creo que va a ser muy bueno todo lo que se discuta en la Comisión. Van a aparecer cosas interesantes para todos. Hay secretos muy bien guardados. Se puede conocer qué pasa con los certificados de depósitos y esos fondos que maneja la Corte y no se sabe donde están depositados. Son los llamados fondos anticíclicos", indicó Ramos Padilla en declaraciones a Radio 10.El magistrado, que impulsa, junto a organizaciones sociales y sindicales una, para respaldar el juicio político a los ministros de la Corte que impulsa el Gobierno nacional y varios gobernadores."Cuando las necesidades aparecen, los fondos en los tribunales nunca están. El manejo de dinero que tienen en la Corte es enorme. Tampoco sabemos cómo es la relación con el Banco Ciudad, donde van todos los depósitos judiciales. Eso es un gran negocio. Igual que la desfinanciación de la obra social del Poder Judicial", sostuvo Ramos Padilla.Diputados del Frente de Todos (FdT) destacaron el viernes "la solidez y coordinación" que tuvo el oficialismo en la Comisión de Juicio Político de la cámara baja en el inicio del proceso de remoción a los magistrados de la Corte Suprema, en tanto se confirmó quecon la exposición de los autores de los 14 expedientes que plantean cuestionamientos a los miembros del máximo tribunal.El juez porteño estimó además que en este proceso de remoción, y a una investigación "que han logrado invisibilizar"."La gente está totalmente consciente de que el Poder Judicial no funciona. Es algo que atraviesa la vida de todos. En algún momento las mentiras empiezan a caerse. El gobierno de los jueces es una dictadura. Los jueces se transforman en sujetos a la venta de cualquier postor y no descartaría que en algún momento vuelva el narcotráfico al poder judicial", subrayó.Respecto de la movilización que se realizará a las 17 en Plaza Lavalle, Ramos Padilla afirmó que el objetivo de la convocatoria es que la gente "se despabile un poco"."Vamos a leer un documento y ojalá que los dirigentes pongan la cara en el palco. Algo que el año pasado no pasó. Quisiera que este año lo hicieran porque a veces la lectura del documento pasa desapercibida", puntualizó el magistrado.