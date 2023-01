Argentina perdió ante Australia por 29 a 10

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ‘7, perdió la madrugada de este sábado ante Australia, por 29 a 10, por el Grupo A, y quedó eliminado de la definición del Seven de Sydney, por la quinta etapa del Circuito Mundial de la disciplina organizado por la World Rugby (WR).





Argentina, campeón el domingo pasado en el certamen desarrollado en Hamilton (Nueva Zelanda), debutó con un triunfo ante Canadá, por 24 a 19, y un día antes había perdido ante Gran Bretaña, por 26 a 19, por lo tanto finalizó tercero en el grupo.Ante los australianos argentina sumó tries por intermedio de Marcos Moneta y Joaquín Pellandini, mientras que los oceánicos lograron tries con James Turner, Dietrich Roache (una conversión), Josh Turner, Maurice Longbottom (una conversión) y Darby Lancaster.Ahora Argentina, dirigido por Santiago Gómez Cora,en cotejo semifinal por el noveno puesto. De ganar enfrentará luego al triunfador de Estados Unidos y Uruguay, que s enfrentarán a las 19:54.Por los cuartos de final Nueva Zelanda le ganó a Samoa 12 a 0, Sudáfrica a Irlanda por 26 a 12, Fiji a Gran Bretaña por 26 a 14, restando jugar Francia ante Australia.Tras el Seven de Hamilton, Los Pumas 7s ascendieron al tercer puesto de la clasificación general con 59 unidades, detrás de Nueva Zelanda (63) y Estados Unidos (61).Al finalizar la campaña en mayo próximo, los cuatro primeros del circuito WR, excluido el organizador Francia, se clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Los Pumas 7s aspiran a defender el podio alcanzado por primera vez en la historia en Tokio.