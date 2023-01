Argüello: las relaciones con EEUU "están en un nivel óptimo", a 200 años de iniciadas

"A partir de 2021 el vínculo se relanzó con el presidente Biden. EEUU regresó a foros internacionales procurando recuperar su liderazgo" / Foto: TW.

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, aseguró este viernes que las relaciones bilaterales entre Argentina y ese país del norte "están en un nivel óptimo", al cumplirse 200 años del inicio de los contactos diplomáticos entre ambas naciones.En una entrevista con Télam, Argüello resaltó que esas relaciones "están en un nivel óptimo, tanto desde el punto de vista del diálogo político como en el campo del comercio y las inversiones", y recordó que Estados Unidos es el primer inversor y el tercer socio comercial de la Argentina.- Es una fecha muy importante que nos permite reflexionar sobre la evolución de la relación bilateral con la primera potencia del mundo. Es prácticamente un espejo donde podemos ver etapas clave de nuestra propia historia nacional. Con todas sus contradicciones y altibajos, el aniversario nos encuentra en el lugar en el que tenemos que estar. Y estoy muy orgulloso de haber trabajado para eso en dos períodos distintos como embajador. Son dos siglos en los que pasaron muchas cosas. El escenario internacional se transformó desde los primeros años poscoloniales hasta la actualidad, incluyendo dos Guerras Mundiales y una Guerra Fría. Los intereses de ambos países han sido tanto competitivos como complementarios. Los valores, en distintas coyunturas, han sido próximos y lejanos, según la época. Pero en la sustancia de la relación bilateral hay elementos que nos vinculan profundamente. En ambos países la concepción del poder independiente nació desde abajo para enfrentar al poder desde arriba, con un diseño de poder distribuido y no concentrado, deliberativo y no autoritario. Un poder que residiría en el pueblo, sin mediación de derechos de nacimiento, de herencia o de títulos a perpetuidad. Libertad, igualdad y progreso son partes constitutivas de ambos países.- Las relaciones están en un nivel óptimo, tanto desde el punto de vista del diálogo político como en el campo del comercio y las inversiones. Estados Unidos es nuestro primer inversor, nuestro tercer socio comercial y es el primer mercado para sectores estratégicos como los servicios basados en el conocimiento. A partir de 2021 el vínculo se relanzó con el presidente Joseph Biden. Estados Unidos regresó a los foros internacionales procurando recuperar su liderazgo. Esto encontró a la Argentina con un liderazgo regional consolidado e interlocución con gobiernos de distinto color político. A partir de entonces participamos con alto protagonismo en iniciativas plurilaterales, invitados por el presidente Biden, en los principales asuntos de la agenda global global, como el cambio climático, las pandemias, la democracia o los derechos humanos. Con respaldo de Estados Unidos, alcanzamos en 2022 un acuerdo con el FMI y en los últimos dos años hemos tenido múltiples visitas bilaterales del más alto nivel, a través de las cuales logramos expandir y profundizar la cooperación en diversas áreas.- Fue una excelente reunión de trabajo con el enviado especial del presidente Biden. El objetivo fue profundizar y ampliar los vínculos en el marco de los 200 años del establecimiento de la relación bilateral. Nuestro Presidente subrayó el objetivo de reforzar la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) como ámbito para el diálogo interamericano y destacó ejes fundamentales de la región, como por ejemplo, que es una zona de paz y el concepto de unidad en la diversidad. El diálogo fue franco y se hizo hincapié en la multiplicidad de asuntos que hacen al vínculo bilateral, como la seguridad alimentaria y energética, la consolidación de la democracia, la protección de los derechos humanos, el cambio climático, entre muchos otros. Nuestro Presidente remarcó que Estados Unidos es un socio clave y le pidió a Dodd continuar profundizando el campo del comercio y las inversiones en el marco de la crisis alimentaria y energética.- Es muy importante y refleja lo que decíamos antes: el excelente estado de las relaciones. En sus declaraciones el Secretario de Estado destaca el compromiso común con la democracia, el Estado de Derecho, los derechos laborales y los derechos humanos, entre otros. Habla de valores profundamente arraigados en ambos países, incluyendo la prosperidad económica equitativa, la defensa del medioambiente, la prioridad en la ciencia y la educación. Es un fiel reflejo de la realidad, que a veces se busca distorsionar para perseguir intereses que no son los de mostrar lo que ocurre.- En toda la canasta de comercio buscamos incrementar cantidades y ampliar la cartera de productos. Tenemos prevista una intensa agenda de trabajo durante 2023 de promoción de exportaciones y atracción de inversiones que se enmarca en el bicentenario. Se realizará en Washington DC y en los seis consulados generales de la Argentina con sede en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago, Houston y Atlanta. Abordaremos todos los sectores pero con especial prioridad en el sector aeroespacial, los productos orgánicos en general, la pesca, la promoción del turismo, videojuegos, e-sports y otras verticales de la economía del conocimiento. También en el campo de las inversiones las actividades serán muy intensas, con foco en minería con valor agregado y energías renovables.- Sí.