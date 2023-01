Autoridades riojanas prometen una Fiesta de la Chaya con "momentos increíbles"

El secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa, afirmó que sus coterráneos y los turistas que vayan a la provincia experimentarán "un momento increíble" durante la próxima celebración de la chaya, la fiesta ancestral que este año se realizará del 9 al 13 de febrero con la participación de diversos artistas.Entrevistado por Télam Radio, Rosa destacó que entre la tradición que mixtura harina y albahaca en las calles de La Rioja y la cita artística con figuras como Lali Espósito y Soledad Pastoutti, la provincia se dispone a celebrar su "fiesta identitaria con mucha alegría"."Se trata de una fiesta muy identitaria para los riojanos, que tiene su historia, que con el tiempo se fue reinterpretando, pero que, en lo esencial, tiene que ver con el festejo de los buenos momentos que había en la cosecha y la abundancia, tirando harina como si no tuviese valor hablaba de ese festejo y en los momentos en los que la gente está con la cara enharinada no existen clases sociales, nos igualamos", relató el funcionario.Rosa caracterizó a los festejos de la chaya como "un momento de alegría". Y enfatizó: "La verdad que en pocos lugares en el mundo tienen estas tradiciones y tienen este tipo de festejos"."Nosotros siempre decimos que el festival de la chaya no es sólo un festival en sí, que se vive en el escenario con grandes artistas, sino que tiene el condimento extra con la gente, con el pueblo", abundó.Sobre el capítulo artístico, Rosa dijo a Télam Radio que habrá "una grilla disruptiva que pone en el escenario la primera noche a Lali y Soledad" y agregó que procuran "perforar segmentos etarios de jóvenes que por ahí no son muy consumidores de estos festivales, pero sí de estos artistas".Y puso en valor la "Rioja muy turística que ha roto la estacionalidad" y expresó su "felicidad" por el presente que está dándose.En este contexto, destacó para este fin de semana la realización de la Fiesta Provincial de Turismo en la localidad de San Blas de los Sauces, "el interior del interior"."Los 18 departamentos de la provincia exponen, en una cita interactiva que, por ejemplo, permiten recrear visitas a la Quebrada del Cóndor y una excursión de Talampaya, además de exhibiciones de acrobacias aéreas y un cierre musical con Diego Torres, en el comienzo de su gira latinoamericana", señaló.