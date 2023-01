Taxistas y remiseros iniciaron una nueva medida de fuerza en Mar del Plata

Foto archivo: Diego Izquierdo.

Los conductores de taxis y remises de Mar del Plata comenzaron este viernes una nueva medida de fuerza, que se extenderá hasta la medianoche e incluirá uen contra de las aplicaciones de transporte como Uber y Cabify, mientras que el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, calificó las medidas como "mafiosas, extorsivas y de apriete" y advirtió multas y suspensión de licencias.Los trabajadores se concentraron cerca de las 12 en el cruce de las calles 14 de Julio, entre Libertad y Chacabuco, de esta ciudad y una hora más tarde empezaron a movilizarse por las calles marplatenses hasta llegar a la rotonda del aeropuerto internacional de Mar del Plata para realizar un corte parcial de la Ruta 2.Los conductores apostaron sus automóviles a la vera de la Ruta 2 yen la zona a raíz de la protesta.El presidente de la Sociedad Conductores de Taxis, Pablo Sánchez dijo en declaraciones a Télam: "Estamos manifestándonos una vez más porque el señor intendente Montenegro, que dice que es un hombre de ley, no hace cumplir la legislación de la ciudad que no autoriza a las aplicaciones digitales como Uber y/o similares a trabajar en Mar del Plata"."Nos tratan de extorsionadores, cuando nosotros cinco días antes de realizar el primer paro, que fue el martes pasado, le pedimos sentarnos y hablar, ya que; porque todos sabemos y es fácil de comprobarlo como hay autos particulares que trabajan para aplicaciones como Uber y Cabify".Al mismo tiempo aclaró: "Nunca estuvimos cerrados al diálogo, nosotros cumplimos con todo lo que nos pidió la comuna siempre y, a los que están trabajando en las plataformas que, acorde a la legislación vigente, no están autorizadas, están trabajando libremente y no son controladas"."Lo hemos escuchado al intendente, que somos mafiosos y extorsionadores, pero queremos expresarle que no lo somos, que somos marplatenses que lo único que pedimos es que cumpla su función de funcionario público y haga cumplir con las ordenanzas vigentes", sentenció.al explicar que "piden que el Poder Ejecutivo local controle y haga cumplir con la actual legislación vigente que prohíbe las aplicaciones. Vemos que el ejecutivo no respeta la ordenanza que esta vigente"."Nosotros entendemos que las aplicaciones como Uber o similares son ilegales hasta tanto hay una nueva ordenanza municipal que las permita. Sabemos que hay un proyecto en el Concejo pero todavía no la han tratado", señalaron.Por su parte, antes del inicio de la medida de fuerza, el intendente de General Pueyrredon (JxC), brindó una conferencia de prensa y dijo que "la dirigencia de taxistas y remiseros lleva a cabo acciones mafiosas, extorsivas y de apriete" yMontenegro, además, anticipó que "multará y suspenderá las licencias de aquellos que se plieguen a los cortes de cualquier acceso a la ciudad, ya sea Ruta 11, 2, 226 y 88".El titular jefe comunal aseguró que los impulsores de la protesta buscan "poner de rehén a toda una ciudad en el mejor fin de semana de una temporada que esta siendo exitosa e histórica"."El método que están utilizando se alinea a prácticas mafiosas de apriete y extorsión.e insistió con que "habrá sanciones para quienes tengan las licencias y cometan delitos" y recordó "aquel que comete delitos es delincuente y por ende tendrá sus consecuencias".Montenegro estuvo acompañado en la conferencia de prensa que brindó en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), por la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, y los presidentes de los bloques oficialistas, Agustín Neme (Vamos Juntos), Angélica González (Coalición Cívica) y Marianela Romero (UCR).