Insúa confirmó a Gattoni como capitán para el debut ante Arsenal

El director técnico de San Lorenzo,, dio por resuelto el caso del defensory confirmó su presencia como capitán en el partido de este sábado ante Arsenal por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)., respondió con simpleza ante la insistencia de la prensa sobre la renovación del vínculo.El conflicto con Gattoni se convirtió en el tema central de San Lorenzo durante la pretemporada por la falta de resultados en una negociación abierta desde el año pasado. El marcador central tiene contrato hasta el próximo 30 de junio y las conversaciones sobre el nuevo convenio se estancaron por falta de consenso en cuanto a la cláusula de salida.Mientras esa propuesta no sea formal, Insúa contará con Gattoni para una pieza angular del equipo. "Me confirmó que llegó a un acuerdo y va a firmar. Por supuesto que confío en su palabra.", acotó.Con el capitán confirmado, al entrenador sólo le resta un puesto por confirmar en la formación titular. En ese sentido, espera por la habilitación del zaguero colombiano Rafael Pérez, uno de las incorporaciones del plantel, caso contrario jugará Gastón Campi.En cuanto al otro refuerzo colombiano,, confirmó que "estará concentrado" para profundizar el contacto con sus nuevos compañeros tras su reciente llegada. "Estuvo haciendo una entrenamiento personal muy exhaustivo y vino en una aceptable condición física", dijo sobre el jugador mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018.Insúa adelantó que el lateral chileno Axel Ibacache, quien todavía no sumó minutos en San Lorenzo, "va a estar en el banco de suplentes" con Arsenal y confirmó que cuenta con Agustín Martegani "para toda la temporada", pese a los rumores de transferencia."Escuché hipotéticas ofertas de todos lados, es un jugador joven, de muchas condiciones. Contamos con él y estamos convencidos de que tendrá un gran año", afirmó.