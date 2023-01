Buscan a un niño de Córdoba cuyos padres tienen orden de captura

Gianluca Tizziano Maschio Zapata / Foto: Prensa.

La Fiscalía de Instrucción y Familia de Feria de Bell Ville pidió este viernes colaboración para dar con el paradero de Gianluca Tizziano Maschio Zapata, un niño de 8 años de la localidad cordobesa de Monte Maíz, que está con sus padres, sobre quienes pesa un pedido de captura y se cree que podrían haberlo trasladado a la provincia Buenos Aires.El niño"Se cree que el menor se encontraría en la provincia de Buenos Aires junto a sus padres, sobre quienes pesa pedido de captura", agregó el comunicado de MPF.Los padres del Gianluca no tenían el cuidado personal de su hijo, sino que la guarda recaía sobre su abuelo, Ricardo Daniel Zapata, con domicilio en Monte Maíz, pero se lo llevaron de la provincia por sorpresa."Se los entregué bien, no noté nada raro. Hablamos dos minutos", dijo el abuelo del niño, y explicó que"La jueza había dictaminado que lo podían ver tres horas cada 15 días", dijo en diálogo con TN Zapata, quien acercaba al niño a sus padres en cada encuentro porque no quería que ellos fueran a su casa.También contó que"La última información que tenía yo es que estaban en el barrio de Palermo de Ciudad de Buenos Aires", dijo, aunque su aporte es distinto al que brindó el MPF de Córdoba, que indicó que "se cree que el menor se encontraría en la provincia de Buenos Aires".El niño mide 1,20 de altura, tiene tez blanca, ojos y cabello corto negros, no usa anteojos, y al momento de su desaparición vestía bermudas rosa, zapatillas gris claro sin cordones, una remera blanca con una inscripción en negro y llevaba una mochila azul con las inscripciones y escudo del Club Deportivo Argentino, según datos aportados por la justicia a la prensa para pedir su difusión.