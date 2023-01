Ciudad superó a Defensores de Banfield y continúa invicto en la Liga

La continuidad de la fecha

por 3 a 0 (25-17, 25-22 y 25-21) y continúa como único puntero invicto de la Liga del Vóleibol Argentina (LVA).En el estadio Cincuentenario de Formosa, sede del quinto Tour de la Liga masculina, el equipo dirigido porse impuso con 17 puntos del chileno Vicente Parraguirre, máximo anotador, y sumó su 14 victoria en 14 fechas.Facundo Conte, la figura de "Muni", no participó en este encuentro, el primero de los cuatro que se jugarán este viernes.Más tarde se enfrentarán San Lorenzo-UVT de San Juan (a las 13); Once Unidos de Mar del Plata-UPCN de San Juan (a las 18) y Monteros de Tucumán-Obras de San Juan (a las 21).: UVT-Once Unidos; River-Defensores de Banfield; Paracao-Policial y Amuvoca-Ciudad.: Obras-UPCN; Defensores-Paracao; Monteros-Amuvoca; Ciudad-River y Policial-San Lorenzo.: Ciudad 39 puntos; Monteros 35; UPCN 32; Policial 29; Defensores de Banfield y Paracao 23; River 21; Once Unidos 16; San Lorenzo 14; Obras 13; UVT 4 y Amuvoca 3.