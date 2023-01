Para Peñafort, el juicio político a los integrantes de la Corte es un proceso "histórico"

Graciana Peñafort. Foto: Archivo

📍 Continúa reunión por el juicio político a los integrantes de la Corte en Diputados pic.twitter.com/MFFafQzZQo — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 26, 2023

Atentado contra la Vicepresidenta

La abogada y directora general de, Graciana Peñafort, aseguró que el jueves se inició un proceso que serádurante el primer encuentro de la Comisión de Juicio Político que busca analizar el proceso de remoción de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y anticipó queal finalizar la feria judicial."Ayer vimos el inicio de un proceso que, como dijo, todavía parece no percibirse pero va a ser histórico porque finalmente la política decidió controlar a un poder que parecía haberse excluido de las reglas del estado de derecho como es el poder judicial", afirmó Peñafort en declaraciones a radio El Destape.por parte de los diputados del oficialismo."Ayer vimos las fracturas que tienen de modo interno quienes quieren defender el principio de esta Corte Suprema. Hay un número de actores que ya han decidido su posición y no van a cambiar, pero hay otros que están a la espera del que resulta este juicio político. No están dispuestos a hacer cualquier mamarracho", señaló Peñafort.La letrada sostuvo que existemás allá de considerar que hay una "persecución" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que es "central".Además, aseguró que no le "cabe duda que van a venir fallos polémicos después de la feria judicial" por parte del Máximo Tribunal de Justicia, aunque agregó que "gastaron buena parte del arsenal" en veredictos como el que"Veo un cierto limite ahí, pero podría afectar a Cristina con fallos respecto a distintas apelaciones que podrían tener resultados adversos para la defensa de la vicepresidenta", apuntó.Y sostuvo que"Adelantar las posiciones convierte a los fallos en amenazas y eso da la posibilidad de defenderse de alguna manera", afirmó.Agregó que"no podían no estar" presentes en la Comisión "porque hablan de la Republica y no podían permitir que los únicos discursos que se escucharan fuesen por parte del oficialismo"."Tenían que ir a hacer lo que hicieron que fue tratar de impugnar el proceso y embarrarlo. Por el contenido de los discursos de la oposición creo que fueron a provocar y se encontraron a unmuy enfocado en el objetivo de avanzar con el juicio político", subrayó.Finalmente, al ser consultada por la posibilidad de reformar la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura por decreto de necesidad y urgencia, la abogada sostuvo que "