Perú: continúan las protestas y se acentúa la escasez de alimentos y combustible

La escasez de productos de primera necesidad está afectando a la población más vulnerable. Foto: AFP.

Miles de peruanos continúan con las protestas en Lima y otros puntos del país. Foto: AFP.

Miles de peruanos continuaron este viernes a la madrugada protestando en Lima y otros puntos del país, con, que a última hora de este jueves anunció que desbloqueará las rutas tomadas para impedir la escasez de alimentos y combustibles que ya afecta a las provincias del sur.Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Peruana (PNP)por cuestiones vinculadas a los cortes de tránsito.Pese a las advertencias, en la ruta Puno-Moquegua, la comunidad aimara mantuvo el bloqueo e impidió que decenas de camiones militares ingresaran a la ciudad de Puno, centro neurálgico de las protestas. Los, a quien señalaron por su "doble discurso"."Esta mujer maneja doble discurso. Primero habla de diálogo, luego manda soldados para desatar una guerra y eliminar más peruanos. Nos han discriminado y no habrá diálogo de ningún modo. Menos después de 21 puneños muertos. La huelga continúa hasta que se vaya", indicó una ciudadana aimara, citada por el diario peruano La RepúblicaLos manifestantes impidieron el ingreso de los camiones militares, pero los efectivos atravesaron a pie el camino.Poco antes, las Fuerzas Armadas y la PNP habían anunciado que actuarían en "defensa de la ley" en caso de que las rutas siguieran bloqueadas, debido a que este acto va "en contra de la Constitución".En la región sureña de Madre de Dios, en tanto, la PNP reprimió con gases lacrimógenos a los manifestantes que se atrincheraron en la sede del Gobierno al enterarse de que el primer ministro, Alberto Otárola, se encontraba en el lugar, para entregar artículos de primera necesidad a la población más vulnerable.Perú vive una, horas después de que el entonces presidente anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo.Durante las protestas, entre ellos un policía, y otras 10 fallecieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos, según datos de la Defensoría del Pueblo.La huelga indefinida y el prolongado bloqueo de 88 vías para exigir la renuncia de la Presidenta, nuevas elecciones y un referendo para crear una asamblea constituyente están ocasionando escasez de alimentos y de combustibles en las regiones del sur.Eldirigidos a Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puerto Maldonado y Pucallpa.Según Osinergmin, Ica se quedará sin combustible en los próximos días mientras los camiones que trasladan los envíos para esa región permanecen bloqueados a la espera de que se abran las vías.Enhay locales que están racionando la venta de combustible mientras que algunos choferes aseguraron que hay negocios que han aumentado el precio de la nafta.Por su parte, comerciantes de los principales mercados de Puno que se sumaron a la protesta atienden solo algunos días para abastecer de alimentos a la población, aunque también debieron aumentar el precio de algunos productos debido a que hay faltantes.Encerca de medio centenar de estaciones de servicio cerraron por falta de combustible y alrededor de 800 distribuidoras de GLP (gas licuado de petróleo) no cuentan con este recurso.Respecto a los mercados, según vendedoras del, los precios se han mantenido, pero el flujo de alimentos no es el mismo y muchos llegan maltratados debido a los desvíos que deben de tomar los conductores.Entambién faltan el pollo y la carne en algunos comercios, debido a que algunas empresas proveedoras redujeron su producción por la falta de alimentos para pollos y cerdos.Enla escasez de productos de primera necesidad está afectando a la población más vulnerable, advirtió la Defensoría del Pueblo.Entretanto, en Ica, el bloqueo de vías afecta el suministro de oxígeno. Luis Aguirre, director del Hospital Regional, alertó que cuentan con oxígeno solo para 24 horas y pidió a los manifestantes dejar pasar la cisterna, pues de lo contrario tendrán serios problemas.