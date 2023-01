Zelenski y Putin cruzaron acusaciones en el día de las víctimas del Holocausto

El Kremlin lamenta que EEUU "sature" de armas a Ucrania en lugar de buscar poner fin a la guerra

El Kremlin lamentó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiera aprovechar su influencia para poner fin al conflicto armado en territorio ucraniano y, en cambio, prefiera "saturar" con armas a Ucrania.



"Ahora vemos que el actual jefe de la Casa Blanca no quiere hacerlo, no quiere usar esta llave; por el contrario, elige el camino de saturar a Ucrania con más armas", dijo el vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones a la prensa.



Además, al comentar las declaraciones del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), quien afirmó el jueves que sería capaz de poner fin al conflicto en Ucrania en 24 horas, el vocero del Kremlin admitió que Washington podría contribuir al fin del conflicto, informó la agencia de noticias Sputnik.



"Si fuera presidente, la guerra entre Rusia y Ucrania nunca habría ocurrido, pero incluso ahora, si fuera presidente, sería capaz de negociar el fin de esta guerra horrible y en proceso de rápida escalada en cuestión de 24 horas", publicó Trump en su plataforma Truth Social.



Más temprano, Trump reprochó al Gobierno de Biden por provocar una escalada del conflicto con el suministro de carros de combate a Ucrania. "Primero los tanques y luego, las armas nucleares", advirtió el político republicano que pretende postularse a las presidenciales de 2024.



Peskov le dio la derecha a Trump, aunque evaluó que es difícil que se acabe la guerra de un día para el otro. "El señor Trump no está lejos de la verdad: el presidente de Estados Unidos, si quiere poner fin a este conflicto, efectivamente puede hacerlo muy rápidamente, aprovechando la posibilidad de simplemente darle instrucciones al régimen de Kiev", afirmó.



El miércoles, Washington anunció el plan de donar a Ucrania 31 tanques M1 Abrams. Hasta entonces, Washington se había mostrado renuente a proporcionar estos carros de combate a Kiev alegando las dificultades y el alto costo de su mantenimiento.



Según el Pentágono, Estados Unidos comprometió desde 2014, más de $29.500 millones en asistencia de seguridad para Ucrania, incluidos más de $26.700 millones desde que Rusia lanzó su operación militar especial en el país vecino el 24 de febrero de 2022.