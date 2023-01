Giuliano afirmó que el traspaso de colectivos a CABA es "una cuestión de equilibrio"

"Hace un año estamos dialogando sobre este tema", remarcó el funcionario. / Foto: Ministerio de Transporte.

"Lo que queremos es que la autonomía por conveniencia que plantea CABA sea una autonomía con responsabilidad” Diego Giuliano

El, afirmó este viernes que el traspaso de las líneas de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires a la jurisdicción de CABA “es una cuestión de equilibrio”, y de “un tratamiento igualitario entre los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina”.En declaraciones este viernes a la mañana a Radio La Red, Giuliano dijo que “el dilema debe dejar de ser dilema y ser una de las respuestas.”.“Tiene que ver –continuó- con las distorsiones del sistema de transporte y tiene causas. Se generó una distorsión que hoy, nosotros intentamos superar. Es necesario que CABA acepte la competencia que por ley está obligado a tener, sostener su propio transporte, sino es una autonomía o no autonomía, según conveniencia”.Agregó luego que “hay que poner en claro que hace un año estamos dialogando sobre este tema. En la reunión de ayer (por este jueves) planteamos la necesidad de que CABA diseñe y fiscalice su propio transporte, pero no nos vamos a retirar en la asistencia, en el auxilio. Lo que hacemos es profundizar el diálogo hasta avanzar en actas, acuerdos posibles, planteamos una cuestión gradual”, aseveró.“Se están acortando los tiempos y caminos, necesitamos tener una respuesta del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre el tema.. La Provincia de Buenos Aires sostiene su propio transporte, lo que queremos es que la autonomía por conveniencia que plantea CABA sea una autonomía con responsabilidad”, aseveró el ministro.Advirtió, no obstante, que la vía judicial puede “ser el camino obligado en caso de que no haya ningún tipo de diálogo posible” y recordó, respecto del reciente aumento del boleto, que “se hizo un solo aumento del boleto en enero. La tarifa del AMBA estuvo mucho tiempo congelada”.No obstante, adelantó que