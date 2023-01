Israel volvió a atacar Gaza, tras la muerte de nueve palestinos y la respuesta de Hamas

Las explosiones alcanzaron la ciudad de Gaza. Foto: AFP.

Israel lanzó este viernes ataques aéreos contra la Franja de Gaza en respuesta a un disparo de cohetes desde el enclave palestino, en medio de las tensiones que comenzaron en una incursión israelí en Cisjordania ocupada que mató a nueve palestinos.El, tras varios disparos de cohetes hacia el sur de Israel. Las explosiones alcanzaron la ciudad de Gaza, constataron periodistas de la agencia de noticias AFP., y la mayoría de los cohetes disparados desde Gaza fueron interceptados por el sistema israelí de defensa aérea.Los disparos de cohetes no fueron reivindicados, aunque tanto Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, como la Yihad Islámica prometieron represalias por la incursión del jueves en el campamento de refugiados de Jenín, en el norte de Cisjordania, que dejó nueve muertos. Otro palestino murió por disparos israelíes en un incidente separado cerca de Ramallah, en Cisjordania.Entre los muertos hubo "una mujer anciana" y una veintena de personas resultaron heridas, cuatro de gravedad, durante esta operación militar en el campo de refugiados de Jenín, informó el ministerio palestino de Salud.La Yihad Islámica declaró este viernes en un comunicado que".La Autoridad Palestina calificó la incursión en Cisjordania como una "masacre" y anunció que deja de cooperar en materia de seguridad con Israel.Según la ONU, no ha habido tantos muertos en una sola operación israelí en Cisjordania desde que comenzó a hacer registros en 2005.El Departamento de Estado norteamericano anunció este jueves que elpara "reducir las tensiones" entre ambos bandos., condenó "el asalto de las fuerzas israelíes" y pidió una reunión "urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU.Desde principios de este año, hasta 30 palestinos, civiles o miembros de grupos armados, murieron en incidentes violentos con las fuerzas o civiles israelíes.Un portavoz militar israelí indicó que el ejército había llevado a cabo "una operación antiterrorista" contra la organización armada Yihad Islámica, implicada en varios ataques antisraelíes.Antes de retirarse, las fuerzas israelíes "lanzaron de manera deliberada granadas de gas lacrimógeno" en el servicio de pediatría de un hospital de Jenín, lo que "provocó la asfixia de algunos niños", denunció la ministra palestina de Salud, Mai Al Kaila. "Nadie lanzó gas lacrimógeno deliberadamente en un hospital (...), pero la operación se llevó a cabo no lejos de un hospital y es posible que entrara gas lacrimógeno por una ventana abierta", explicó un portavoz del ejército israelí.El campamento de Jenín, creado en 1953, es como una ciudad dentro de la ciudad y alberga a cerca de 20.000 refugiados, según la agencia de la ONU a cargo de los refugiados palestinos (UNRWA).El ejército israelí, que ocupa Cisjordania desde 1967, efectúa operaciones casi a diario en ese territorio palestino, en particular en el norte en los sectores de Jenín y Naplusa, bastiones de grupos palestinos armados."El ejército israelí destruye todo y dispara a todo lo que se mueve", declaró el vicegobernador de Jenín, Kamal Abu Al Rub. "Lo que pasa en Jenín y en su campo es una masacre perpetrada por el gobierno de ocupación israelí", afirmó Nabil Abu Rudeina, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas.Elperpetrada "bajo las órdenes directas del (primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu", que retomó en diciembre las riendas del Estado hebreo.La Autoridad Palestina suspendió los acuerdos de cooperación, decisión que alimentó el temor internacional por un recrudecimiento del conflicto."Ante las repetidas agresiones contra nuestro pueblo y el desacato de los acuerdos firmados, incluidos los de seguridad, consideramos que la coordinación de seguridad con el Gobierno de ocupación israelí ya no existe a partir de ahora", declaró el vocero oficial de la Presidencia palestina, Nabil abu Rudeiné, en un comunicado."El presidente (Abbas) llama a todas las fuerzas palestinas a una reunión de emergencia para acordar una visión nacional integral y unir filas para enfrentar la agresión israelí y responder a ella", concluyó, tras anticipar que el expediente de la "masacre" se presentará ante el Tribunal Penal Internacional.