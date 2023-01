Victoria de Los Pumas 7s ante Canadá en el debut en Sydney

Foto: TW @lospumas7arg.

¡Acá está el campeón! 💪🏼 Los Pumas 7´s dieron vuelta el encuentro en la última jugada del partido y se quedaron con la victoria en su debut en #Sydney7s 😎



🏉 Rodrigo Isgró (2), Agustín Fraga y Marcos Moneta

🎯 Joaquín Pellandini (2)#SeVenComoNunca pic.twitter.com/316AYpeh0m — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 27, 2023

, Los Pumas 7s, que el domingo pasado se consagró campeón del Seven de Hamilton en Nueva Zelanda,en esta madrugada de viernes, Australia.El triunfo de Argentina se concretó con tries de Agustín Fraga, Rodrigo Isgro (2) y Marcos Monetta, con dos conversiones de Joaquín Pellandini.Para los canadienses sumaron tries Phil Berna, Anton Ngongo, mientras que Brock Websteraportó un try y dos conversiones.Por el mismo grupo Australia le ganó a Gran Bretaña por 12 a 7 y la actividad de Los Pumas 7s en esta quinta etapa del circuito mundial organizado por la World Rugby (WR) continuará este viernes ante Gran Bretaña, a las 21.34, y culminará este sábado con Australia a las 3.17.Argentina formó con Santiago Alvarez, Luciano González, Isgro, Gastón Revol, Santiago Vera Feld, Fraga y Tobías Wade. Luego ingresaron German Schuls, Moneta, Mateo Graziano, Alejo Lavayén y Pellandini.Los demás grupos del Seven de Sydney están integrados por Nueva Zelanda, Sudáfrica, Kenia y Uruguay (B); Estados Unidos, Irlanda, Samoa y España ( C), y Francia, Fiji, Tonga y Japón (D).Tras el Seven de Hamilton, Los Pumas 7s ascendieron al tercer puesto de la clasificación general con 59 unidades, detrás de Nueva Zelanda (63) y Estados Unidos (61).Al finalizar la campaña en mayo próximo, los cuatro primeros del circuito WR, excluido el organizador Francia, se clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Los Pumas 7s aspiran a defender el podio alcanzado por primera vez en la historia en Tokio.