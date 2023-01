Tres provincias bajo alerta por tormentas fuertes y cinco por calor intenso

19:50h | ⛈ Se generan tormentas fuertes y aisladas en el este de la provincia de Bs As.



Alguna de estas tormentas pueden provocar ráfagas y granizo en ciudades de la Costa Atlántica en el resto del día.



Consultá los alertas en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/ElO6K2vnbH — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 26, 2023

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 26 de enero de 2023 a las 19:55 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/bnKJMIFIYj — SMN Alertas (@SMN_Alertas) January 26, 2023

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para sectores de las provincias deEn el centro del país las áreas afectadas por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, son el sur de Córdoba, el norte de La Pampa y la casi totalidad de la provincia de Buenos Aires, en localidades como Azul, Rauch, Tandil, Ayacucho, Necochea y Lobería.En estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, según pronosticó el SMN.Según el SMN,Entre las recomendaciones, el organismo meteorológico pidió a los habitantes no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.Por otro lado, el organismo emitió una alerta naranja en el parte de las 18 hs por temperaturas extremas para el oeste de Formosa y el noroeste de Corrientes.El nivel naranja implica un calor intenso con un efecto "moderado a alto en la salud" que puede ser "muy peligroso", especialmente para los grupos de riesgo.Además,Esas zonas están bajo advertencia meteorológica por temperaturas que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".Finalmente, el SMN recomendó a los habitantes de estas zonas mantenerse hidratada, no exponerse a las altas temperaturas, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros.También pidió evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, ingerir verduras y frutas, evitar comidas muy abundantes y prestar atención a los bebés, niños, niñas y a las personas mayores.