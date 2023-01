Moreau: "Esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño"

"Los medios hegemónicos sienten que también son dueños de esa Corte", advirtió el legislador. Foto Bloque FDT HCDN

Intervención Comisión Juicio Político Leopoldo Moreau VER VIDEO

El diputado del Frente de Todos (FdT)aseguró este jueves que "esta no es la Corte (Suprema) de todos los argentinos,que s on los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables " y los "medios hegemónicos que quedaron desnudos con la 'Banda de Lago Escondido", al defender el pedido de juicio político contra los miembros del alto tribunal.Moreau formuló estos conceptos al exponer a favor de avanzar en los pedidos de juicio político contra los miembros la Corte , a cuyos miembros se acusa de mal desempeño de sus funciones por los fallos vinculados a la coparticipación porteña, a la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y a las denuncias de irregularidades de la obra social judicial.El diputado destacó que "esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueños. Hay que tener en claro quienes se han alineado con su Corte: son los 500 empresarios y si uno repasa han obtenido fallos favorables de la Corte, por ejemplo el caso Ledesma"."Losque quedaron desnudos con la los de la banda de Lago Escondido", agregó, y resaltó que "hay que poner fin a este funcionamiento mafioso del que forma parte la Corte".Moreau señaló que "el juicio no se hace a la Corte, sino a los miembros", y la calificó "escuálida, que se ha ido achicando no solo en números, sino que se ha ido achicando también desde el punto de vista de su prestigio jurídico intelectual".Rechazó los argumentos de la oposición al señalar que"Cuando se habla de circo, se argumenta que está destinado al show porque no se va a reunir los dos tercios, pero no tuvieron el mismo concepto desplegado como lo hacen ahora cuando otros sectores políticos plantearon juicio político a los miembros de la Corte, por ejemplo, cuando la CC-ARI lo hizo en el caso de Lorenzetti", aseveró.