Declararon culpable de asesinato al hombre que atropelló y mató en Nueva York a cinco argentinos

Sayfullo Saipov.

Cómo fue el ataque

Un juzgado federal del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable de asesinato, entre ellas cinco argentinos, en una ciclovía de Nueva York el 31 de octubre de 2017, y el 6 de febrero se decidirá si la sentencia deriva en cadena perpetua o pena de muerte, informó la prensa estadounidense.Los cargos se derivan del ataque en el que Saipov condujo un camión U-Haul contra ciclistas y peatones en la bicicenda del West Side de Manhattan, tras lo cual estrelló el vehículo contra un micro escolar y abandonó el camión mientras blandía una pistola de perdigones y otra de bolas de pintura, dijeron las autoridades en ese momento.Un agente de la policía de Nueva York le disparó y fue detenido, se reportó oficialmente.Saipoy es un inmigrante de Uzbekistán que, según dijo en sus primeras declaraciones, perpetró el ataque para ingresar al grupo yihadista Estado Islámico (EI).En ese ataque, que coincidió con el día de Halloween, murieron cinco argentinos y otro resultó herido.y estaban de viaje en Nueva York celebrando el 30mo. aniversario de su egreso como estudiantes secundarios de la Escuela Politécnica de esa ciudad santafesina, precisó la Cancillería argentina en el momento del ataque.Nicholas Cleves, de 23 años, de Nueva York, y Darren Drake, de 32 años, de New Milford, Nueva Jersey, fueron los dos estadounidenses muertos.Ann-Laure Decadt, belga de 31 años, también se encontraba entre los fallecidos, según un comunicado de su marido, Alexander Naessens.Decadt, madre de dos hijos pequeños, se encontraba de viaje en Nueva York con sus dos hermanas y su madre, declaró Naessens tras el atentado.Los miembros del jurado deliberaron unas seis horas durante dos días en el caso relacionado con el ataque terrorista más mortífero que Nueva York había visto desde el 11-S, reportó la televisora CNN.El mismo jurado determinará si SaipovEstá previsto queEl juicio es el primer caso federal de pena de muerte juzgado durante la administración del presidente Joe Biden, que había hecho campaña contra la sentencia capital a nivel federal.Las deliberaciones del jurado comenzaron ayer por la tarde, después de que el juez Vernon Broderick le leyera las instrucciones.Saipov, que se había declarado inocente, fue hallado culpable de cargos de asesinato en ayuda de actividades de chantaje, asalto con un arma peligrosa e intento de asesinato en ayuda de actividades de chantaje, intento de asesinato en ayuda de actividades de chantaje, suministro de apoyo material a EI, y violencia y destrucción de un vehículo de motor.En su alegato final, el abogado defensor David Patton no puso en duda los hechos del atentado que se imputó a Saipov, pero rebatió la afirmación de la fiscalía de que el acusado estaba motivado para cometer el atentado con el fin de entrar en EI.Patton argumentó que el ataque fue espoleado por el fervor religioso para complacer a su Dios y "ascender al paraíso" en su religión.Los fiscales dijeron a los miembros del jurado que Saipov llevó a cabo el atentado para convertirse en miembro del grupo terrorista."Las personas en las que se apoya EI para conquistar territorio y matar a no creyentes, esos son sus soldados; por supuesto que forman parte de EI, es de sentido común", dijo la fiscal Amanda Leigh Houle."Una organización comprometida en una guerra mundial necesita a sus soldados y sus soldados son parte del grupo", añadió.Los investigadores afirmaron que Saipov les dijo que había planeado el ataque durante aproximadamente un año y que se había inspirado en vídeos de EI, según una denuncia penal.Saipov se radicalizó al consumir contenido extremista durante largas temporadas en solitario como conductor de camiones de larga distancia, dijo su abogado.Creció culturalmente musulmán en Uzbekistán, pero no estuvo expuesto a ninguna cantidad significativa de estudios religiosos, y los miembros de su familia no son partidarios de EI, dijo Patton.Saipov llegó a Estados Unidos desde Uzbekistán en 2010 y residía en Nueva Jersey antes del atentado. Vivía con su esposa y sus tres hijos y conducía para Uber, según las autoridades.Llegó a Estados Unidos con una visa de inmigrante de diversidad, que permite a personas de países con escasa inmigración reciente solicitar visa y la tarjeta verde, según el Departamento de Seguridad Nacional. Posteriormente se convirtió en residente legal permanente, según las autoridades.