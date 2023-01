Un yogur contendrá elementos que refuerzan el sistema inmune

Foto: Víctor Carreira.

Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) presentaron este jueves el desarrollo de la cepa probiótica "Lactobacillus rhamnosus CRL 1505",que llegará a la población de todo el país.La iniciativa también fue celebrada este jueves por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, en un acto realizado en la localidad bonanerense de Longchamps.La cepa forma parte de la colección de cultivos del Centro de Referencia para Lactobacilos (Cerela), que tiene sede en Tucumán y es referente nacional e internacional en el estudio de bacterias lácticas, además de pionero en transferencia de tecnología.dijo a Télam la investigadora principal del Conicet en el Cerela y responsable técnica del proyecto, María Pía Taranto, luego de la presentación que realizó el Consejo y la empresa en el barrio porteño de Palermo.La investigación llevó casi 20 años, contó la bioquímica especializada en alimentos funcionales, quien destacó además que representó allí a todo un grupo de investigadores/as, técnicos/as del Conicet que la llevaron adelante."Los probióticos son microorganismos que tienen un efecto benéfico una vez que son incorporados en nuestro organismo", explicó la bioquímica.Y, la cepa presentada, "tiene la función de aumentar las defensas naturales del organismo, optimiza la respuesta inmunológica, que permite al organismo defenderse mucho mejor de infecciones por patógenos virales o bacterianos y mantener un estado de salud en nuestro intestino y nuestro sistema respiratorio".A su vez, Taranto aclaró que "no todas las bacterias lácticas son probióticas" y para que un microorganismo sea considerado probiótico debe ser objeto de rigurosos estudios científicos tanto básicos como aplicados que demuestren el efecto benéfico que se le atribuye.En el proceso de desarrollo de la tecnología, la cepa CRL1505 transitó diferentes fases de investigación necesarias para obtener este estatus siguiendo los requisitos de los entes regulatorios pertinentes tanto nacionales como internacionales, informaron desde el Conicet.Estas fases incluyeron exhaustivos ensayos in vitro y estudios preclínicos (en animales) y clínicos (en humanos) que demostraron la seguridad y eficacia del producto.En cuanto a los beneficios respiratorios, la investigadora explicó a Télam queEn tanto, contó que este producto será "para todas las edades" y se convirtió ahora en "un alimento funcional", que además de todo el aporte nutritivo que tiene per se "tiene el plus del beneficio de la materia probiótica".A su vez,El Conicet destinará yogures provistos por la empresa a instituciones de bien público con fines sociales. Y tanto el Consejo como la provincia de Tucumán obtendrán regalías sobre la venta de la nueva línea de productos, informaron desde la Gerencia de Vinculación Tecnológica del Conicet.El microorganismo presentado forma parte de programas sociales hace ya más de diez años. La investigación empezó a partir de "los impactantes datos de desnutrición infantil que azotaba al país y en particular a nuestra provincia y eso motivó a un grupo de investigadores y técnicos a acercar alguna solución en la expertise que tenemos de nutrición funcional"."Corroboramos que mejora absolutamente todo", aseguró la especialista, y destacó que conforma un "círculo virtuoso" impactando en el sistema de salud porque "al estar mejor alimentados, estamos mejor nutridos y si tenemos la fortuna de utilizar probióticos, que ayudan a mantener ese bienestar de manera natural contribuimos a que se enfermen menos las personas y que los gastos de salud disminuyan"."En lo personal siento una enorme emoción, orgullo y gratitud. Trabajar para mi país es prioritario. Con las herramientas que nos da el Conicet y la educación pública podemos irnos quizás a otros lugares del mundo, pero elegimos hacer ciencia acá y ver transformarse todos los resultados de la investigación en productos para la sociedad, para quienes trabajamos", concluyó.Durante el acto también estuvo presente el director del Cerela, el doctor en Bioquímica, Jean Guy LeBlanc.El convenio público-privado con Danone consiste en el licenciamiento de la cepa CRL1505 para ser incorporada en su línea de yogures y así poder ofrecer productos con propiedades funcionales como alimentos probióticos.. A nosotros desde el Conicet nos preocupa mucho el prestigio y rigurosidad de nuestras investigaciones, entonces cuando hacemos ese salto de que nuestras tecnologías puedan llegar al mercado lo queremos hacer de la mano de empresas en las que confiemos que van a cuidar eso", dijo durante la presentación el gerente de Vinculación Tecnológica del Conicet, Sergio Romano.Y destacó que la presencia del logo del Consejo en los envases "es una manera de inspirar a chicos y chicas de todo el país a que se animen a ser investigadoras e investigadores, y mostrar la utilidad de las investigaciones".En tanto la directora de Marketing de Danone, Laura Rapino especificó que cada Yogurísimo presentará "100 millones de probióticos por porción" y que será "el primer yogur del mercado con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal".Por último hizo hincapié en que para la empresa "fue un orgullo" poder concretar la alianza y "llevar el desarrollo científico a millones de hogares".Por su parte, Filmus manifestó su orgullo por ser parte dey reseñó que "hace unos días se informó sobre el destino de 106 millones de dólares para equipamientos del Conicet y la ciencia", además de "obras con sentido federal que se están generando".