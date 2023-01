Cerruti a Vidal: "Dijo que la pobreza había bajado en 2017 pero en 2019 la dejaron en 50%"

La portavoz descartó que la suba del dólar blue esté en línea con el proceso del juicio político a la Corte Suprema / Foto: archivo Victoria Egurza.

#Pobreza| Es pintoresco ver a la ex gobernadora @mariuvidal tratar de contestar esto, mostrando un gráfico diciendo que en 2017 había bajado la pobreza muchísimo, lo que se olvidó de decir es que gobernaron hasta 2019. — Portavoz Presidencia Argentina (@Portavoz_Ar) January 26, 2023

#PapaFrancisco| No debatimos con él, tratamos de entender su mirada. La etapa que señala a partir del 55 no gobernó el peronismo. Cuando gobiernos populares avanzaron para que haya menos pobreza, vinieron gobiernos liberales, por golpe o elecciones, que revirtieron el proceso. pic.twitter.com/Aq3iEFY42M — Portavoz Presidencia Argentina (@Portavoz_Ar) January 26, 2023

#CELAC| Con asistencia perfecta de todos los miembros y con consenso para alcanzar la declaración final, llegamos al objetivo #UnidadEnLaDiversidad — Portavoz Presidencia Argentina (@Portavoz_Ar) January 26, 2023

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, le respondió este jueves a la diputada nacional(Juntos), quien había mostrado un gráfico que informaba que la pobreza había descendido en 2017, replicándole que "olvidó decir que ellos gobernaron hasta 2019" y ese año asumió el Gobierno actual "con un 50% de pobreza y 50% de inflación".Cerruti dijo en suque Vidal "se olvidó decir que ellos gobernaron hasta 2019 y efectivamente hasta 2017 seguía la curva de descenso que había empezado en 2003 con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y que en 2017, con la devaluación, pegó un pico que nos tomó a nosotros en 2019 con un 50 % de pobreza y 50 % de inflación, y después de eso vino la pandemia".Además la portavoz volvió a referirse a las declaraciones del, quien habló de los altos índices de pobreza e inflación en la Argentina, y explicó que el Pontífice "marca el año (19) 55 como el avance de los movimientos liberales, a través de militares y civiles con misma ideología económica"."No debatimos con el papa Francisco, lo escuchamos, tomamos sus enseñanzas y tratamos de comprender sus miradas sobre los temas", aclaró.Y amplió: "Esto empezó en el '55 cuando un gobierno militar derrocó al peronismo. Luego, cada vez que gobiernos populares avanzaron para que bajara la pobreza, que subiera el empleo, que hubiera más industria y redistribución, al final vinieron los liberales, por golpes militares o democráticamente, y retrocedieron todo eso".Cerruti recordó que en 1974 (en el tercer gobierno de Juan Domingo Perón) "hubo pleno empleo" y posteriormente "la dictadura generó crisis económica y endeudamiento".Reseñó que el"había llegado a la jefatura de Gobierno (de la ciudad de Buenos Aires) después de haberla gobernado tres veces: durante la dictadura militar, siendo el principal socio de (el intendente de facto Osvaldo) Cacciatore a través de sus empresas; había gobernado con Carlos Grosso, que era empleado de Socma, y luego democráticamente"."Esos son los ciclos que vemos en Argentina. Tenemos períodos de crecimiento, de distribución con gobiernos populares; después vinieron los otros, que pueden ser cortos, como el de la Alianza, que fue de tres años, y que sin embargo produjo un colapso enorme en 2001", indicó.Por otra parte,"Relacionar una medida que está prevista en la Constitución como es el juicio político, a la suba del dólar blue, puede tener algo en común, que es que los que quieren que no haya juicio político, como quienes quieren que suba el dólar, lo que quieren es que se genere un clima de incertidumbre hacia ellos", respondió.Y agregó:"Nuestro proceso político se está desarrollando de la manera que se tiene que desarrollar, en la Cámara de Diputados, en la comisión que preside Carolina Gaillard, y el Gobierno sigue atentamente porque fue una iniciativa del Presidente y junto con una cantidad gobernadores de llevar a juicio político a la Corte Suprema, por la intromisión que todos sabemos, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo", resumió Cerruti.La funcionaria aclaró que "el dólar blue es masa muy pequeña. Los movimientos especulativos suelen tener mucho impacto, pero esto no quiere decir que ocupe al Gobierno, porque puede tener repercusión en otras cosas, como formadores de precios que han especulado con eso y puedan tener alguna influencia en la inflación"."Entendemos que hay diferentes movimientos especulativos, además de los estacionales, que son los que provocan estos movimiento con el dólar blue. Es una masa muy pequeña ligada a la especulación y no a la economía real y mucho menos a la macroeconomía", completó.Cerruti destacó la llegada al país esta semana del presidente brasileño, tras haber asumido el 1 de enero pasado, y destacó la "relación estratégica" entre ambos países y la firma de "acuerdos muy importantes".Y remarcó laque se celebró el martes en Buenos Aires por "la asistencia perfecta" y "con el consenso para la Declaración Final".Para la portavoz, lo importante de ese encuentro fue la idea de que "se consolide la democracia y la igualdad", y valoró "la agenda exterior además" que tuvo el presidente Alberto Fernández "con bilaterales que mantuvo ayer" con distintos presidentes y funcionarios que habían asistido a la Cumbre.