Un operario de Tenaris denunció abusos por parte de compañeros en un "rito de iniciación"

Funcionario neuquino: los "ritos de iniciación son situaciones que pasan constantemente" El director de Masculinidades de la provincia de Neuquén, Nicolás Cerda, dijo que "lamentablemente son situaciones que pasan constantemente, es algo que venimos viendo ya hace mucho tiempo", en relación a la denuncia realizada por un trabajador de la empresa Tenaris quien refirió abusos de parte de sus compañeros de trabajo en un "rito de iniciación" en el empleo.



"Muchos años atrás, acá en Neuquén tuvimos el caso de un chico que en un ritual de iniciación en un club de Remo lo quemaron con un fierro caliente en la cola y lo ocultó por unos días hasta que no aguantó más el dolor y recién ahí tuvo intervención de la familia", contó Cerda, y agregó que "hay un montón de situaciones que no han llegado a tomar notoriedad porque no se han denunciado".



El director del área que depende de la Subsecretaría de las Mujeres de Neuquén indicó que "nosotros lo que tratamos siempre en los talleres es llevarlo a lo cotidiano, a situaciones que vienen transmitiéndose de generaciones en generaciones y que los varones de alguna forma nos tenemos que sentar y empezar a debatir".



"Nos cuesta muchísimo, es una problemática que nos cuesta interiorizarla como algo nuestro", reconoció, pero aseguró que los hechos ocurridos "van a abrir una puerta para poder debatir más profundamente estos problemas estructurales".



Cerda señaló que se pondrán en contacto con la empresa y manifestó su deseo de que "más allá de lo que viene haciendo el Estado, cada empresa incorpore perspectiva de género, que tenga un sector, un espacio donde se pueda debatir como una política pública, como una política empresarial".

Un operario que acababa de ingresar a la empresa Tenaris (en la localidad de Senillosa, Neuquén), denunció abusos por parte de sus compañeros de trabajo en un "rito de iniciación", por lo cual, informó a Télam el, jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales de Neuquén.El fiscal detalló que los episodios de abuso denunciados por la víctima ocurrieron en dos oportunidades, uno de ellos el día que ingresó a la empresa productora de tubos para uso energético en los vestuarios donde hubo "forcejeos y tocamientos" bajo la excusa de que "le tocaba el festejo de cumpleaños"; y el segundo episodio en una combi "lo agreden con connotaciones sexuales".El operario informó la situación ante los directivos de la empresa, quienes "inician una investigación y lo acompañan a hacer la denuncia", contó Breide Obeid.El fiscal indicó que la empresa "recabó testimonios, presentó las imágenes de las cámaras de seguridad e informó quiénes fueron las personas que participaron de los hechos, porque el empleado como era nuevo no los conocía por nombre y apellido".El fiscal señaló que "lo que surgió de esa investigación que hicieron administrativa, de testigos que corroboraron los dichos de la víctima, es que no fue un hecho aislado, sino que este era un rito que se venía haciendo, un rito de iniciación del empleo", por lo que manifestó que "estamos esperando que a partir de esto venga algún otro operario que haya pasado por la misma situación y no se haya animado a denunciar".Breide Obeid explicó que "al ser un delito sexual y ser mayores de edad son delitos dependientes de instancia privada, esto quiere decir que si no hacen la denuncia nosotros no podemos investigar o por lo menos no podemos investigar teniéndolos a ellos como víctimas", y agregó que la denuncia fue realizada por el operario hace un mes, cuando ocurrieron los hechos.Además, contó que el lunes pasadoLa compañía informó a esta agencia que "luego de tomar conocimiento de graves situaciones de acoso sufridas por un operario de la empresa ocurridas en las instalaciones de la localidad de Senillosa, se llevó a cabo una investigación interna y, como resultado del relevamiento, se adoptaron medidas disciplinarias sobre un total de 11 empleados".En declaraciones radiales, dijo: ", expresó."Hablamos con algunos de los compañeros, muchos dicen ni siquiera haber estado porque estaban de franco, otros decían que no viajaban (en la combi) porque van en su propio vehículo", contó Rucci, aunque manifestó que "el que se mandó una macana acá, que se haga cargo".Al ser consultado, sobre el "rito de iniciación", el secretario general señaló queEl fiscal Breide Obeid agregó que en reacción a los despidos algunos trabajadores tomaron medidas gremiales por lo que "al principio parecía públicamente despido por una cuestión laboral nada más, y ante esta situación nosotros nos precipitamos a hacer las notificaciones de la causa penal, sobre todo porque decían públicamente en los medios que este era un conflicto laboral por una denuncia de un compañero, por un mal entendido, una riña"."Ellos hacían referencia a una cuestión de maltrato, pero lo que veíamos era que la víctima estaba en riesgo porque lo estaban marcando como responsable de alguna manera de los despidos", indicó Breide Obeid, y agregó que "notificamos de la causa penal a cinco (trabajadores despedidos), y fijamos la prohibición de acercamiento y contacto con nuestra víctima".El funcionario judicial contó que "la víctima se encuentra con atención psicológica, pero bien porque la empresa lo ha sabido contener", y destacó que "esto es importante porque la empresa no solamente despidió a quienes lo habían agredido, sino que también lo mantuvo en el puesto y reforzó la contención del empleado".Finalmente,En un comunicado Tenaris, una empresa del grupo Techint cuya planta principal se encuentra en Campana, aseguró que "cuenta con una 'Línea Transparente' para que sus empleados puedan denunciar de manera segura y confidencial cuando se identifican acciones y desvíos al Código de Conducta", y detalló que "la misma está habilitada 24/7, los 365 días del año y está disponible para empleados, proveedores, contratistas, clientes, entre otras partes interesadas".