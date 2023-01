Germán Martínez: "Creemos que es imprescindible que podamos dar este debate"

Foto: Lara Sartor (archivo).

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, señaló que desde ese espacio creen que es "imprescindible" dar ey que lo impulsan "con la convicción" de que tienen "los fundamentos para hacerlo y siempre a derecho".En el marco de su intervención en la primera jornada de trabajo de la comisión de Juicio Político, expresó: "Vinimos aquí y encaramos este período de sesiones extraordinarias con la intención de que podamos debatir todo lo que haya que debatir en la Argentina"."Y qué mejor que discutir lo que pasa en la Argentina debatiendo y sesionando, porque para discutir los problemas de la gente están las comisiones y el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación", añadió.En otro tramo de su discurso, Martínez cruzó a un sector de la oposición, al resaltar: "No venimos a montar ningún circo. Me llamó la atención que lo que acusa el diputado por Mendoza (Omar De Marchi, del PRO) es exactamente igual a lo que dice hoy (el diario) La Nación".El legislador santafesino"Venimos efectivamente a poder dar un debate con altura, con fundamentos, con argumentos, con nuestra mirada, desde el lugar donde hemos sido elegidos, el lugar que intentamos representar al pueblo argentino y sabemos que va a haber otras miradas", destacó."Por la responsabilidad institucional y política que tenemos, no solamente como diputados sino también como militantes activos en la construcción de una democracia que está cumpliendo 40 años nosotros, creemos que es imprescindible que podamos dar este debate. Venimos con la convicción de quetenemos los fundamentos para hacerlo y lo haremos siempre a derecho", ratificó.