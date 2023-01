Nueve galerías argentinas participarán en una nueva edición de la feria ARCOmadrid

Argentina estará presente con nueve galerías en la feria de arte de Madrid. /Foto: prensa.

, que se realizará del 22 al 26 de febrero en la capital española, con un total de 214 galerías de 37 países, donde resalta la apabullante presencia albiceleste, uno de los países del mundo con mayor representación y el más destacado de América Latina.evaluó la directora de Arco, la española Maribel López, en diálogo con Télam sobre esta representación que incluirá stands de Herlitzka+Faria, Pasto, Rolf Art, Ruth Benzacar, W-Galería, Constitución, Diego Obligado de Rosario, Hache y Sendrós.Sin contar, lógicamente, el país anfitrión que ostenta el mayor número,, que además, posee la más destacada presencia de toda Latinoamérica: basta pensar que en 2017, cuando Argentina fue el país invitado de honor de la feria, había doce galerías presentes en Arco. Este año serán nada menos que nueve.En lugar de un país invitado, la región mediterránea -titulada "Mediterráneo: un mar redondo"- será el tema central de la 42 edición de la feria organizada por Ifema, que recibe cada año más de 90 mil visitantes, ávidos de conocer la obra diversa y vibrante de más de 1.300 artistas de todo el mundo.La sección principal albergará a las porteñas, mientras que en el sector Opening by Allianz -un mapa de las apuestas del galerismo joven internacional- estará presente la porteña, entre un total de 20 galerías.En el apartado, con curaduría de Mariano Mayer y Manuela Moscoso, se verá una selección formada por 11 galerías internacionales que representan a artistas latinoamericanos y su histórico vínculo con España, donde destaca el stand de Diego Obligado de Rosario (Andrea Ostera), Hache (Florencia Böhtlingk) y Sendrós (Andrés Piña) de Buenos Aires., señaló López, durante la entrevista con Télam.En ese sentido, la sección "Nunca lo mismo. Arte latinoamericano" buscará reforzar la investigación en torno a la creación latinoamericana y su relación con todos los agentes presentes en la feria, a través de un mapeo de artistas de la región.El sector Opening by Allianz volverá a ser el espacio de descubrimiento de nuevas propuestas en la feria, una selección que estuvo a cargo de Julia Morandeira y Yina Jiménez Suriel, y que representa el joven galerismo internacional, como la argentina Constitución pero también Foro.Space, HOA, Pequod Co, The Liminal o Zina.De cara a una nueva edición, la feria potencia su voluntad de seguir investigando en las prácticas artísticas pasadas, presentes y futuras, lo que ha impulsado la incorporación de nuevas galerías internacionales que se suman por primera vez a este gran encuentro global.Además,, la feria española que, desde su creación, constituye una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo y que recibirá la presencia de más de 500 coleccionistas y profesionales invitados.El próximo 23 de febrero en Matadero Madrid, donde se celebra la tradicional cena de la Fundación ARCO, se realizará previamente el acto de entrega de las tres categorías del Premios "A" al Coleccionismo que otorga la feria cada año y que en su 27 edición lo recibirá el matrimonio argentino Juan Vergez y Patricia Pearson de Vergez, por su "Colección Privada Latinoamericana".- Maribel López: ARCOmadrid 2023 se plantea como una feria sobre la que hay realmente grandes expectativas desde el principio. Desde que empezamos a trabajar en ella, con las galerías, recibiendo sus propuestas, recibiendo las propuestas de los equipos curatoriales, hemos visto que se generaba mucho interés en la feria, por participar y por asumir también riesgos en las presentaciones; lo que nos dice que hay confianza en la feria de este año. También podemos decir, creo ya con cierta tranquilidad, que efectivamente la pandemia queda un poco a nuestras espaldas y eso también lo notamos en la presencia de coleccionistas, en cómo este año se están volcando en venir desde muchos países. Vemos muchas personas con muchas ganas de descubrir los contenidos de la feria.- La presencia argentina es realmente importante este año. Eso nos llena de orgullo porque los contenidos artísticos del país son uno de los focos de investigación para comisarios y coleccionistas que participan en Arco. Y se debe realmente a la investigación, yo creo, de esos profesionales también que animan a las galerías, que la siguen, así como a los coleccionistas que a lo largo del año les compran y también les dan seguimiento. Es una presencia que realmente será muy importante este año en la feria.- Esa presencia latinoamericana no solo de Argentina sino de tantos otros países Brasil, México, Perú, Chile, Colombia, Guatemala, Uruguay, se debe a un trabajo común bien hecho a lo largo de los años, en una investigación compartida de descubrimiento, de conocer, de seguir a los artistas. Eso ha tenido a lo largo de todos estos años una presencia más asentada tanto en las galerías españolas como en las galerías europeas que participan en Arco, porque la comprenden como la feria donde dar presencia y visibilidad a sus artistas latinoamericanos, donde va a ser más exitosa. Eso y además la fuerte presencia de latinoamericanos que están viniendo, de varios países, a vivir en la ciudad hace que Madrid sea un punto muy importante para hablar de arte y hablar de Latinoamérica.- Como siempre la ciudad se prepara para Arco, se viste de gala, a través de las exposiciones de instituciones, como obviamente el Museo Reina Sofía, con exposiciones de varios artistas latinoamericanos o la Sala Alcalá 31 con una retrospectiva del importantísimo artista español Juan Muñoz y algunas otros proyectos que vienen a abrazar el concepto central de este año que es en torno al Mar Mediterráneo, presentaciones de películas, sesiones de música o incluso proyectos que dan visibilidad a la escena local más joven, de la mano de los espacios alternativos. Creo que este año la ciudad acogerá muchos registros desde los grandes maestros en los grandes museos hasta las creaciones más jóvenes.