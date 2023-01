Yasky: "Hay 500 empresarios que se expresaron para defender a la Corte como propia"

Foto: (archivo) Alejandro Santa Cruz.

El pueblo argentino exige una justicia independiente y transparente, donde un trabajador tenga los mismos derechos que un empresario.



Hoy, con este poder judicial y sus máximos integrantes siendo serviles al poder es imposible.



¡Digamos BASTA! pic.twitter.com/SbjfOP7szV — Hugo Yasky (@HugoYasky) January 26, 2023

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunió para resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores pic.twitter.com/9mAv70WH3A — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 26, 2023

El diputado nacional(Frente de Todos) señaló este jueves en el marco del inicio del tratamiento del juicio político a la Corte Suprema de Justicia quey que "eso es lógico porque se la ha apropiado colonizando ese aparato de justicia"."Pero hay también centrales sindicales, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, movimientos feministas, campesinos, de pueblos originarios que están clamando para que en la Argentina haya una Corte no que falle a favor de los que menos tienen, como debería ser, pero", completó el líder sindical de la CTA .Reclamó "que tenga el mismo peso la palabra de alguien que tiene plata en los paraísos fiscales que la de alguien que tiene apenas una tarjeta para recibir alimentos; que tenga el mismo peso alguien que labura 14 horas por día y va la mañana con el bolsito abajo del brazo que aquel que tiene una cartera de clientes en las Islas Caimán. Hoy no es así; el peso lo tienen los dueños del poder económico"."No sigamos fingiendo y mirando para otro lado como si todo estuviera bien y quizás se pueda, no del gobierno de turno solamente, del poder económico, de esos que no van nunca a elecciones y son responsables de que en Argentina haya tanta desigualdad", añadió.Yasky enfatizó en el Congreso que "esta corte ha fallado permanentemente en contra de los más débiles, en contra de los que menos tienen"."Esto lo voy a demostrar cuando sea el momento del trabajo de esta comisión mostrando la cantidad de fallos en contra de avances paritarios, la cantidad de veces que en juicios laborales fuimos damnificados los trabajadores, la cantidad de veces que los conflictos en que se discutía el interés de los empresarios y el interés de los trabajadores, sistemáticamente se ha fallado beneficiando al empresariado", enfatizó.