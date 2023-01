Cuáles son las competidoras que le disputan el Oscar a "Argentina, 1985"

"Sin novedad en el frente"

"EO", la última película de Jerzy Skolimovski.

"The Quiet Girl"

La alemana, drama bélico de notable factura y que está nominada en otras ocho categorías de los premios 2023 que entrega la Academia de Hollywood, la belga "("Close"), un sensible drama de adolescencia del belga Lukas Dhont con premiere en Cannes; la polaca, que con mano maestra narra el improbable e imprevisto viaje de un burro por la Europa actual y la irlandesa, delicado filme sobre infancias y maternidades, son las cuatro películas que con peso propio y atributos sobrados competirán contrapor el Oscar a Mejor Película Internacional el próximo 12 de marzo.Aun cuando todavía no se abrieron las apuestas en las casas de juego virtuales y el filme argentino luce bien posicionado luego de su performance en los Globos de Oro de la prensa extranjera de Hollywood, donde se llevó el galardón en este mismo rubro, como para convertirse en la tercera película argentina en darle al país la estatuilla dorada de los Oscar, sus contendientes no son filmes menores y todos llegan a la gala del Dolby Theatre de Los Ángeles, con premios y críticas que sostienen sus chances intactas.El hueso más duro de roer para el filme deque narra el proceso judicial que hizo posible el enjuiciamiento de los máximos responsables de la dictadura cívico-militar argentina que gobernó entre 1976 y 1983 y fue responsable de la desaparición de 30.000 personas, robos de bebés, torturas y secuestros ilegales, es el filme alemán de Edward Berger, que también cuenta en esta edición de los Oscar con candidaturas en las categorías de Mejor película, guion adaptado, banda sonora, sonido, diseño de producción, fotografía, maquillaje y efectos visuales.La producción -que lleva el sello de la plataforma de streaming Netflix, sedienta hace años por hacerse con el máximo galardón de los Oscar- es la segunda adaptación para la pantalla grande de la novela homónima escrita por, luego de la realizada en 1930 por Lewis Milestone, que obtuvo las estatuillas a Mejor dirección y a lo que entonces era la categoría de Mejor película.En "Sin novedad en el frente", Paul Bäumer () es un chico de 17 años que, a pesar de la negativa de sus padres, decide alistarse en las filas del ejército alemán en 1917, a tres años de iniciada la Primera Guerra Mundial y cuando ya el conflicto, que marcó un antes y un después por el carácter industrializado de la muerte y sus combates, se encontraba en un punto de gran tensión y de necesidad de avance tras años de estancamiento en la dinámica de trincheras.Pero el inocente envalentonamiento patriótico de Paul y su grupo de amigos pronto queda destrozado mediante el primer contacto real con la guerra:Además de ubicarse en segundo lugar en cuanto a cantidad de nominaciones recibidas (puesto que comparte con "Los espíritus de la isla", por debajo de "Todo en todas partes al mismo tiempo), "Sin novedad en el frente" llegará a la gala después de conocerse los resultados de los premios Bafta del cine británico, que tendrán lugar el 19 de febrero en Londres. Si bien la propuesta de Mitre también consiguió hacerse un lugar en el rubro Mejor película de habla no inglesa de ese certamen, la cinta de mensaje antibélico fue la más candidateada de toda la edición, con 14 reconocimientos.Otro de los títulos fuertes que deberá enfrentar el filme de Mitre es, un filme belga que llega con el antecedente de haber obtenido el Premio Especial del Jurado en el último Festival de Cannes y queBellísima historia sobre, la segunda película de la carrera de Dhont, un realizador de particular sensibilidad narrativa, es también una advertencia sobre cómo pequeños acontecimientos pueden volverse aterradores cuando la adolescencia apenas asoma en la vida de las personas y todo puede tomar un signo oscuro."EO", también con premiere mundial en Cannes donde ganó el Premio del Jurado, es un exquisito ejercicio fílmico del veterano realizador polacoque elige, no sin humor ni impertinencia, aCon sus enormes y expresivos ojos el viaje sin destino de EO -el nombre que una bailarina del circo da al burro- podría ser también leído como una metáfora de los refugiados y desplazados que llegan al Viejo Continente y no terminan de encontrar un lugar donde establecerse y rearmar sus destinos.Quinto contendiente, pero no por eso menos atractivo, es el filme irlandésde, hablado en gaélico, situado en la zona rural irlandesa y que narra la situación deMarcada por un tono sutil que nunca se eleva, una cadencia casi bucólica y una impactante fotografía natural, el filme de Bairead sabe contar su historia sin agitar nunca las aguas y eligiendo que las tensiones y los secretos corran por dentro y vayan dejando sus propios cauces abiertos.