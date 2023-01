Eduardo Guajardo, de Río Turbio a Cosquín: "Mi camino es el elegido por mi comunidad"

Guajardo: "Mi camino es el elegido por mi comunidad". / Foto: Laura Lescano

"El arte en toda su extensión es, sin lugar a dudas, el mejor lubricante de la historia", asegura. / Foto: Laura Lescano

El trovador patagónico, dueño de un repertorio de corte social que construyó sin alardes en poco más de cuatro décadas de andar, llegará mañana por primera vez como solista al escenario mayor del Festival de Cosquín con un material doble, musical y literario, que llamó, relata Guajardo en charla con Télam.El músico y compositor oriundo de Río Turbio y reconocido a nivel combativo y nacional desde que en 2002 compartió conel proyecto denominado, que recorrió lugares en lucha hasta lanzar el disco homónimo en octubre de ese año reuniendo canciones como(del "Duende" Garnica),(Raly Barrionuevo),(Rafael Amor) y(Eduardo Guajardo) y que se presentó en el Festival Mayor.De regreso a Cosquín, el artista cuenta que "Infinitos" lo dedicó a sus hijos Pablo, Taiel y Catriel:Antes y después de aquella "Ruta…" de denuncia y reunión, el guitarrista y cantante registró otros álbumes que perfilaron su estilo:Ahora con "Infinitos", Guajardo será parte de la séptima noche de la máxima cita folclórica, compartiendo velada con, entre otros.Además, el sábado llevará el libro "Infinitos" a una de las veladas delcon la gente, que tiene como sede la Escuela Roca (donde también hay una muestra permanente sobre los Hermanos Ábalos, entre otras atracciones plásticas).-Tiene significado y significante. En primer lugar por lo que nos propone el espacio como tal, en su escenario y su pueblo. Y luego, como testimonio más elevado para nuestra expresión más cabal, como sujetos culturales y nuestras tradiciones. Desde lo emocional, toda una serie de sensaciones que abarcan un camino recorrido, con la plena conciencia de estar en la construcción de una identidad musical y poética para mi región patagónica.-Mi camino es el elegido por mi comunidad. Por aquello de que somos modelados como arcilla por nuestra gente para cumplir el propósito de decir individualmente lo que colectivamente todos sentimos, vivimos, pensamos, como bienes culturales compartidos. Yo solo creo que mi único mérito es el de haberme hecho cargo de ese mandato. El balance aún es un sendero prematuro, porque queda camino por hacer.-Soy un cantor que cuenta. Siempre afirmo que la canción debe cumplir, al menos para mí, dos tareas fundamentales: una, preservar la memoria; la otra, tratar de hacerlo con belleza. Me siento un constructor ecléctico en lo musical, ya que no tengo prejuicios con los géneros. Creo en una musicalidad al servicio de la palabra. Lo demás corresponde a las miradas, los gustos y los caprichos del mercado de la música.-Sin dudas, por mi condición de clase. Soy hijo de un minero muerto en el socavón. Y toda mi formación está atravesada por la cultura obrero industrial.-Siento que las minorías siempre van a estar obligadas a justificar su estar en el territorio. La comunidad mapuche es un constructo, una teoría que los que no comprendemos su ancestralidad aún no podemos asumir como un todo. Pasan, por diferentes desconocimientos, múltiples desaciertos. Nos queda a nosotros, los argentinos, hacer el gran ejercicio de la memoria, escapando de pensamientos únicos, acercándonos a la diversidad. Somos pluriculturales y multilingües.-El arte en toda su extensión es, sin lugar a dudas, el mejor lubricante de la historia. Desde mi perspectiva, creo que el artista no puede desconocer su lugar en el mundo en que le toca crear. No puede ni debe pecar de ingenuo, por aquello de que la política es un gesto humano, del que se es parte por acción u omisión.